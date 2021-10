Kontaveit võidust: olen õnnelik, et see tuli niimoodi raskelt ja emotsionaalselt

Kontaveit (WTA 20.) alistas finaalis venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 37.) 4:6, 6:4, 7:5.

Eesti esireket jäi 4:6, 0:4, kuid võitis siis seitse geimi järjest, jäädes teises setis peale 6:4 ja asudes otsustavat setti 1:0 juhtima. Eestlannal oli ka murdepall, et 2:0 ette minna, kuid Aleksandrova suutis selle päästa. Esimesena jõudis otsustavas setis murdeni hoopis Aleksandrova, minnes 5:4 juhtima, aga Kontaveit sai murde kohe tagasi ja võitis lõpuks kolm geimi järjest, jäädes kolmandas setis peale 7:5.

"Muidugi on mul super-super hea meel ja väga õnnelik, et see kolmas tiitel tuli niimoodi raskelt ja emotsionaalselt," ütles Kontaveit võidu järel WTA-le.

Küsimusele, kuidas ta teises setis 0:4 kaotusseisust välja tuli, vastas Kontaveit: "Tegelikult arvasin, et vastane mängis geniaalset tennist selle seisuni. Ma ei tundnud, et oleksin ise saanud midagi väga teistmoodi teha. Mingi hetk leidsin mingisuguse võimaluse tiba agressiivsem olla ja sain kuidagi küüned taha sellele mängule ja mängu sisse tagasi. Pidin endast kõik andma, iga punkti eest võitlema."

"Otsustava seti lõpp oli võib-olla tiba närviline," jätkas Kontaveit. "Muidugi ma ei tahtnud, et ta mind murraks, aga üritasin keskenduda sellele, mida pean tegema ja üritada kõiki palle tagasi mängida nii hästi kui suudan. Lõpuks see toimis."

Kontaveidil on võimalus püüda ka kohta WTA finaalturniiril, selleks tuleb tal uuel nädalal Rumeenias vähemalt finaali jõuda, veel kindlam oleks turniir võita. Eestlanna sõnul ta aga praegu Guadalajaras peetavale finaalturniirile ei mõtle, vaid keskendub eesootavale turniirile. "Kindlasti võtan mäng-mängu haaval," kinnitas ta. "Eks neid faktoreid, mis seda Guadalajarat mõjutavad, on teisigi, selles mõttes ei olene ainult sellest, kuidas mina mängin. Ma ei ole tegelikult siiamaani väga palju selle peale mõelnud."

Augustis võidutses Kontaveit Clevelandis ning septembris võitis ta Ostrava turniiri. Sisetingimustes on Kontaveit võitnud kümme mängu järjest. Enda viimasest 23 mängust on ta võitnud 21, üldse on Kontaveit sel hooajal teeninud 40 võitu ja saanud 15 kaotust.

Turniirivõitude poolest on tänavuse hooaja edukaim olnud maailma esireket Ashleigh Barty, kes on võitnud viis turniiri, järgnevad Kontaveit ja tšehhitar Barbora Kreijcikova kolme turniirivõiduga.