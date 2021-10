Turniirivõit tõstab Kontaveidi edetabelis karjääri parimale kohale

Moskva turniiri võit kergitab Kontaveidi 20. positsioonilt 14. kohale, millega ta kordab enda – ja üldse Eesti tennisistide – parimat edetabelikohta. Esimest korda tõusis ta nii kõrgele 2019. aasta aprillis.

25-aastane on nüüd sisetingimustes võitnud kümme mängu järjest, olles võtnud turniirivõidu nii Ostravas kui Moskvas. Enda viimasest 23 mängust on ta võitnud 21, üldse on Kontaveit sel hooajal teeninud 40 võitu ja saanud 15 kaotust.

Turniirivõitude poolest on tänavuse hooaja edukaim olnud maailma esireket Ashleigh Barty, kes on võitnud viis turniiri, järgnevad Kontaveit ja tšehhitar Barbora Kreijcikova kolme turniirivõiduga.