Kontaveit: vaimselt oli raske mängu alustada

"See oli väga raske matš keerulise vastasega," vahendab Delfi Kontaveidi sõnu. "Tegin kohe esimeses servigeimis väga palju vigu. Vaimselt oli raske mängu alustada, keeruline oli olukorrale keskenduda. Mõtlesin, et nii pikk mäng on veel ees. Mingi hetk sain aga sellest üle ja paremini mängu sisse."

Järjekordsel turniiril mängiv Kontaveit tõdes, et ülitiheda mängugraafikuga toimetulemine on paras katsumus. "Käin füsioterapeudi juures ja püüan võimalikult palju puhata. Keha annab tunda, aga üritan endast parima anda. Motivatsiooni on mul palju," sõnas ta.

Hooaja jooksul üheksandat korda veerandfinaali jõudnud Kontaveit läheb seal vastamisi 8. paigutusega ukrainlanna Anhelina Kalininaga (WTA 59.), kes oli kolmapäeval teises ringis kindlalt 6:2, 6:2 parem sakslanna Anna-Lena Friedsamist (WTA 137.).

Kohtumine peetakse reedel algusega kõige varem kell 16.