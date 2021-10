Toomas Leius: Kontaveit mängib praegu esikümne tasemel

Kontaveit alistas finaalis venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 37.) 4:6, 6:4, 7:5.

"Kes finaali vaatas ja seda matši nägi, siis selles matšis oli kindlasti kõige rohkem vaja kannatust, kannatust ja veelkord kannatust. Tüdruk, kes tal finaalis vastane oli – Jekaterina Aleksandrova –, mängis fantastiliselt hästi," arutles Kallus. "Eriti loomulikult avaseti ja ka teise seti esimese poole, Anetil oli üliraske, need pallid tulid sealt nii kiiresti tagasi. See tüdruk servis fantastiliselt, tõrjus fantastiliselt. Ma ikkagi ütleks, et kannatus on number üks, mis pidi täna Anetil olema."

Kontaveit jäi finaalis 4:6, 0:4 taha, aga võitis siis seitse geimi järjest, jäädes teises setis peale 6:4 ja asudes otsustavat setti 1:0 juhtima. Eestlannal oli ka murdepall, et 2:0 ette minna, kuid Aleksandrova suutis selle päästa. Esimesena jõudis otsustavas setis murdeni hoopis Aleksandrova, minnes 5:4 juhtima, aga Kontaveit sai murde kohe tagasi ja võitis lõpuks kolm geimi järjest, jäädes kolmandas setis peale 7:5.

"Põhiline oli ikkagi see, et Aleksandrova hakkas järjest vähem lööma esimest servi sisse. Kas tal midagi hakkas tervisega? Mingist momendis enam serv ei töötanud ja teise serviga Anett sai hakkama," analüüsis Leius. "Ega Anett ei mänginud halvasti seejuures, Anett mängis oma mängu nii nagu ta mängib. Aga Aleksandroval oli väga hea päev ja ega seal palju ei puudunud ka kolmandas setis, sest murde tegi ju 4:4 peal Aleksandrova. Aga nagu öeldakse, üks peab võitma, teine kaotama, viiki ei saa olla. Ja seekord Anett pidas vastu. Ega Aneti kehakeel ka ei näidanud eriti, et ta usub enam, et ta võidab, aga ta vähemalt alla ei andnud. See oli päris selge."

"Mina olen võitnud põhimõtteliselt sama turniiri viis korda järjest – 1961-1965 ja siis veel 1969. Ta on lihtsalt teise nimetuse all praegu – Kremli karikaturniir alates 1990. aastast. Aga seda turniiri hakati praktiliselt mängima 1950. aastate lõpus," meenutas Leius. "Ta on muidugi järjest läinud paremaks ja üldse Moskva turniiri loetakse kõige paremini organiseeritud turniiriks. Käisin 2000. aastate esimesel kümnendil peaaegu iga aasta seal Kremli karikaturniiril ja seal on tõesti fantastiline õhkkond ja meeletu publik. Ja sellepärast on see turniir tunnistatud üldse kõige paremaks tenniseturniiriks juba aastaid. Ainult häda on selles, et meeste turniir on alati olnud nõrgema koosseisuga pärast seda kui ta Kremli karikaturniiriks sai. Eriti tugev koosseis seal ei ole olnud. Aga naistel on alati seal maailma paremik kohal olnud."

Kontaveit triumfeeris augustis Clevelandis, võites nelja-aastase vaheaja järel karjääri teise WTA turniiri. Sealt sai eestlanna hoo sisse, septembris võitis ta Ostrava turniiri ning nüüd võidutses Moskvas. Enda viimasest 23 mängust on ta võitnud 21, üldse on Kontaveit sel hooajal teeninud 40 võitu ja saanud 15 kaotust. Kas Kontaveidi mentaliteet väljakul on kuidagi muutunud ka või on see kõik olnud väga loomulik enesekindluse tõus?

"Mina ei oska küll öelda, et siin midagi nii loomulikku oleks. See tõus ja see selle hooaja lõpp, mis ta on mänginud, on minu jaoks ikka väga-väga suur üllatus. Kõige suuremat rõõmu pakub just see, et Anetil on kogu aeg naerul suu ja ütleb, et ta naudib tennise mängimist," rääkis Kallus. "See on kõige olulisem võti. Ega ta ju on kogu aeg osanud hästi tennist mängida, aga see, et ta suudab selle pusle kokku panna, naudib mängimist, on nii enesekindel… see kõik on minu jaoks on see ikka väga-väga suur üllatus. Ta on praegu absoluutses maailma paremikus."

"Lisan veel juurde, et praegu on kõige huvitavam moment see, et tal oleks väga tarvis pääseda aastalõputurniirile," ütles Leius. "Kaheksa mängijat pääsevad sinna, maailma esinumber Ashleigh Barty loobus turniirist. Seal mängitakse kahes neljases alagrupis ja see kontingent, kes seal on, ta võib nendega igaühega mängida. Ma pakuks välja, et kui ta pääseb sinna turniirile, siis alagrupis kolmest mängust on täiesti reaalne kaks võita, pääseda edasi poolfinaalidesse. See oleks loogiline praegu, arvestades tema viimase aja tagajärgi."

"Muidugi see on suur moment praegu, mis väga palju otsustab tema edaspidises karjääris, kas ta pääseb sellele turniirile või ei pääse. Seal on korralikud punktid, korralik [auhinna]raha. Ja saab proovida vähemalt kolme inimesega alagrupis ja vaat nende vastu juba, kui ta suudab nendega mängida edukalt, siis ta mängib [esi]kümne tasemel. No ta mängibki kümne tasemel, ma ei kahtle praegu," jätkas Leius. "Aga seda on väljakul vaja näidata ja kui ta pääseb maailma edetabelis kümne hulka, on tal palju lihtsam saada paremat asetust ja enesekindlust veel."

"Praegu tal on küll seda enesekindlust rohkem kui mõistust, nagu öeldakse," lisas Leius naerdes. "See on niisugune lõõpimine. Aga ega ta täna ka, olles niisuguses seisus taga, sett ja 0:4, kehakeel mingil moel näitas, et võtan seda asja nii nagu ta on, aga alla ta ei andnud. Ta mängis igat palli, igat geimi. Vastane hakkas mängima natukene mitte nii õnnestunud ja eks vastase närvid ütlesid ka üles."

Aastalõputurniirile pääsevad käimasoleva hooaja kaheksa paremat naist. Jooksvas maailma edetabelis on Kontaveit praegu 15. kohal, kuid Moskva turniirivõit kergitab ta kümnendaks ehk arvestades, et Barty tõmbas hooajale joone alla ega mängi aastalõputurniiril, jääks Kontaveit praegu esimesena joone alla. Uuel nädalal mängib Eesti esireket Rumeenias, kus ta peaks jõudma võitma ja samas lootma, et tuneeslanna Ons Jabeur, kes on praegu jooksvas tabelis täpselt tema ees, ei jõua Itaalias poolfinaali.