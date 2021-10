Kindlalt maailma viienda reketi alistanud Kontaveit jõudis poolfinaali

See on Kontaveidi karjääri 15. võit maailma esikümnesse kuuluva mängija üle. Ühtlasi jõudis ta sel hooajal nüüd viiendat korda poolfinaali.

Kontaveit asus avasetis murdega 3:0 juhtima ja murdis uuesti kuuendas geimis, võites seti kindlalt 6:1. Seejuures loovutas eestlanna selle setis enda servil vaid kaks (!) punkti, üldse võitis endine maailma esireket Muguruza seti peale vaid kümme punkti.

Teises setis murdis Kontaveit kohe Muguruza servi, aga jäi siis enda pallingul 0:40 taha. Eestlanna võitles raskest seisust välja ja murdis kohe uuesti Muguruza servi, asudes 4:0 juhtima. Kontaveidil oli ka murdepall, et 5:0 ette minna, aga selle suutis Muguruza päästa ja servi hoida. Uuesti murdis Kontaveit seitsmendas geimis, võites Muguruza pallingugeimi nulliga.

Nii rünnakul kui kaitses suurepärast mängu näidanud Kontaveit võitis mängitud punktidest 53 ja Muguruza vaid 21.

Äralöökidest teenis Kontaveit 22 ja Muguruza kõigest kaks punkti, lihtvigu kogunes eestlannal kümme ja hispaanlannal 23. Kontaveit servis kuus ässa ja tegi ühe topeltvea, Muguruza sai kirja kaks topeltviga.

Kontaveidi esimese servi õnnestumisprotsent oli küll vaid 54, kuid ta võitis esimeselt servilt lausa 90 protsenti punktidest, teiselt servilt võitis ta 70 protsenti punktidest. Muguruza esimese servi õnnestumisprotsent oli samuti 54, tema aga võitis esimeselt servilt 46 ja teiselt servilt 32 protsenti punktidest.

Kontaveit realiseeris seitsmest murdevõimalusest viis, Muguruzal oli kolm murdepalli, aga tal ei õnnestunud neist ühtegi ära kasutada.

Enda hooaja viiendas poolfinaalis läheb Kontaveit vastamisi tšehhitari Marketa Vondroušovaga (WTA 35.), kes oli tund ja kümme minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:2 parem turniiril neljandana asetatud venelanna Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 16.).

Varem on nad omavahel mänginud kahel korral ja mõlemad senised matšid on võitnud 22-aastane vasakukäeline tšehhitar. Viimati olid nad vastamisi tänavu Wimbledoni avaringis, kus Vondroušova jäi peale 2:6, 6:4, 6:2. Esimest korda kohtusid nad 2017. aastal Bielis, kui mõlemad mängisid enda karjääri esimeses WTA finaalis ja toona 17-aastane Vondroušova võttis 6:4, 7:6 (6) võidu.

Kontaveit on enda viimasest 21 mängust võitnud 19.

MÄNGU KÄIK:

Enne mängu:

Angelique Kerberi loobumise järel asetatud mängijate sekka tõusnud ja 9. paigutuse saanud Kontaveit alistas avaringis 6:3, 6:3 Tokyo olümpial paarismängus kulla võitnud tšehhitari Katerina Siniakova (WTA 50.) ning oli teises ringis 6:1, 6:4 parem sakslanna Andrea Petkovicist (WTA 79.). Muguruza oli avaringis vaba, teises ringis sai ta kaks tundi ja 45 minutit kestnud kohtumises 6:4, 4:6, 6:3 jagu tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 51.).

25-aastane Kontaveit ja 28-aastane Muguruza on varem kolmel korral omavahel mänginud ja hispaanlanna juhib mängudega 2:1. Viimati aga olid nad vastamisi enam kui neli aastat tagasi, kui Prantsusmaa lahtiste liival jäi Muguruza peale 6:7 (4), 6:4, 6:2. Sisetingimustes on nad varem mänginud vaid liival, kui 2017. aastal Stuttgardis sai Kontaveit Muguruzast jagu 2:6, 7:6 (1), 6:1. Nende senine ainus matš kõva kattega väljakul oli 2016. aasta Austraalia lahtistel, kus Muguruza oli kindlalt 6:0, 6:4 parem.

Kontaveidile on see tänavu juba kaheksas ja Muguruzale seitsmes veerandfinaal. Muguruza on senisest kuuest veerandfinaalist võitnud neli, Kontaveidil on sellest hooajast kirjas samuti neli võitu veerandfinaalides. Mõlemal on sellest aastast ette näidata ka kaks WTA turniirivõitu, lisaks jagas Kontaveit võidukarikat Austraalia lahtiste eelturniiril, kus finaal jäi ajapuudusel mängimata.

Muguruzal on lisaks poolfinaalkohale kaalul ka koht WTA finaalturniiril – juhul kui ta Kontaveidi alistab, oleks tal koos 3280 punkti, mis tagaks talle koha hooaja kaheksa parema mängija turniirile. Viimati pääses Muguruza WTA aastalõputurniirile 2017. aastal.

Kontaveidi ja Muguruza tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 35.) ja venelanna Anastassia Pavljutšenkova (WTA 16.). Ülemises tabelipooles on veerandfinaalides vastamisi kõrgeimat paigutust omav valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 2.) ja venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 37.) ning 3. asetusega kreeklanna Maria Sakkari (WTA 7.) ja 8. paigutatud rumeenlanna Simona Halep (WTA 19.).