Kontaveit: olen väljakul olemist rohkem nautinud

"Tegin väga hea mängu, olin järjekindel ning püsisin kogu mängu vältel agressiivsena. Olen oma esitusega väga rahul," rääkis Kontaveit võidu järel WTA-le.

Kontaveit asus avasetis murdega 3:0 juhtima ja murdis uuesti kuuendas geimis, võites seti kindlalt 6:1. Seejuures loovutas eestlanna selle setis enda servil vaid kaks punkti. "Kui serv töötab, aitab see väga palju kaasa. Olin juba kohtumist alustades enesekindel, aga mängu edenedes kasvas enesekindlus veelgi," ütles Kontaveit.

Viimasest 21 mängust on eestlanna võitnud koguni 19. Mis on hea vormi saladuseks? "Olen väljakul olemist rohkem nautinud, mul on olnud väga tore. Olen neid väljakutseid vaadanud kui midagi sellist, mida lõbutsedes lahendada."

Enda hooaja viiendas poolfinaalis läheb Kontaveit vastamisi tšehhitari Marketa Vondroušovaga (WTA 35.), kes oli tund ja kümme minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:2 parem turniiril neljandana asetatud venelanna Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 16.).