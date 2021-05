Mugu: Nabi esialgse võistluskeelu tühistamisest ei saa järeldusi teha

Nabi aasta alguses võistlusväliselt antud dopinguproovist leiti keelatud ainet letrosooli. Aprillis avati Nabi dopinguproovi B-proov, mis osutus samuti positiivseks. Nabi ja tema advokaat Paul Keres on varasemalt viidanud, et letrosooli kogus A-proovis oli üliväike, 0,6 nanogrammi milliliitri kohta.

Ajutine võistluskeeld tühistati uurimise ajaks ning nüüd võib Nabi naasta organiseeritud treeningutele.

"Nagu ka määrusesse kirja panime, lähtusime otstarbekuse ja sportlase huvide kaitse seisukohast," selgitas Mugu ERR-ile. "Nägime ära, et sisuliselt need argumendid, mis olid meile esitatud, selleks et tühistada see esialgne võistluskeeld, olid samad, mida me peaks läbi vaatama ka asja arutamise juures. Aga siin tekkis see probleem, et neid tõendeid siin on ja kui neid põhjalikult uurida, võib see kaua aega võtta. Siin on taotletud üle kuulata tunnistajaid, kellest osad on välismaal. Praegusel hetkel saab seda küll moodsalt neti teel korraldada, aga ikkagi… Me lihtsalt vaatasime, et selle asja arutamine võib võtta kauem aega kui tavaliselt meil lihtsamates asjades siin kolleegiumis see käib."

"Ja siis me leidsime ka seda, et kui võrdleme, millised olukorrad võivad tekkida, kui jätta see esialgne võistluskeeld tühistamata, aga pärast selgub, et Heiki Nabi ei kuulugi üldse karistamisele või kui talle ei määratagi pärast võistluskeeldu, siis seda kaotatud aega ei ole talle võimalik kuidagi tagasi anda," jätkas Mugu. "Samas ei juhtu ka mitte midagi, kui me menetluse ajaks otstarbekuse kaalutlusel võtame tal selle praegu maha. Kui pärast selgub, et talle siiski võistluskeeld lõplikult määratakse, siis ei juhtu ka suurt midagi. Need olid need argumendid, arvestades seda konkreetset olukorda ja mis meil tulevikus ees seisab."

Küsimusele, kas sisuliselt lähtuti otsuse tegemisel inimlikkusest, et võimaldada Nabil olümpiaks valmistuda, vastas Mugu: "Otseselt me ei saa öelda, et just olümpiaks valmistumisel, aga lihtsalt, selle asja arutamine võib võtta mõningase aja. Ja humaanne kaalutlus oli siin põhiline, mingit juriidilist konksu ei ole. See, et me praegu selle tühistasime, ei ole mitte kuidagi seoses sellega, milline võib meie lõplik otsus tulla. Need on täiesti eraldiseisvad asjad ja sellest ei saa ühtegi järeldust teha. See esialgse võistluskeelu küsimus tuli lahendada kiiresti."

Aga nägite praegu siiski piisavalt kaalukaid tõendeid, et esialgne keeld tühistada? "Ei, me sellele ei andnud mingit seisukohta," rõhutas Mugu. "Andsime seisukoha ainult selle kohta, et kui see asja arutamine on pikk, mis ta tõenäoliselt on, räägime vähemalt kuuajalisest perioodist, siis lihtsalt seda kaotatud aega ei ole võimalik Heiki Nabile tagasi anda, kui lõpuks selgub, et talle võistluskeeldu ei määrata."

"Selles mõttes on ta esimene [selline juhtum], enamik, kes meie kolleegiumi ette jõuavad, on ikkagi pahuksis steroididega. Aga nende ainete puhul on esialgne võistluskeeld automaatne," selgitas Mugu. "Heiki Nabil on kahtlus koodeksi järgi määratletud aine suhtes ja kui on määratletud ainega tegemist, siis on esialgse võistluskeelu määramine EADSE (Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus – toim) vaba valik – nad võivad määrata, võivad mitte määrata. Antud juhul nad otsustasid selle määrata. Aga meie praegu otsustasime, et praegusel hetkel on pigem põhjendatud selle mahavõtmine."

Mugu selgitas, et Nabi pidi 14. maiks esitama endapoolsed seletused ja taotlused ning nüüd on EADSE-l kui süüdistajal võimalik nendega tutvuda ja esitada enda seisukoht 31. maiks. "Siis vaatame edasi," ütles Mugu. "Siis tuleb tõenäoliselt hakata lahendama tunnistajate taotlusi, keda üle kuulata ja keda mitte."

"Loodame, et esimese sisulise lahendi äkki saame jaanipäevaks ära teha," lisas ta. "Aga selliseid asju ette ennustada on võimatu."