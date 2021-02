Vallimäe: Nabi ei tohi organiseeritult treenida

"Võistluskeelu sisu on kindlasti mitte võistelda ja kindlasti mitte organiseeritult treenida," lausus Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) juhatuse liige Henn Vallimäe intervjuus Vikerraadiole.

"Eks meil on ka sündmused tulnud suheliselt ootamatult. Eile kell neli läks meie poolt teade ja õhtuks oli ta meedias. Me valmistame nii maadlusliidule kui ka Heikile ette memo, mida WADA [Maailma Antidoping] koodeks esialgse võistluskeelu all silmas peab ja eks ta peab sellest juhinduma."

Nabi dopingutestist on avatud hetkel vaid A-proov ja B-proovi avamist saab sportlane kuni 23. veebruarini ise nõuda. Juhtumi juures on tekkinud ka küsimus, kust jõudis see enne B-proovi asjaolude selgumist avalikkuse ette.

"Kuna tegu on esialgse võistluskeeluga, siis selles osas on meil ühene seisukoht. Oma Antidopingu koduleheküljel avaldame kõik esialgsed võistluskeelud," selgitas Vallimäe.

"Kui nüüd lehekülge vaadata, siis seal on esialgse võistluskeelu juures nimi, ala, keelu alguse kuupäev ja rikkumise paragrahv. Seal ei ole muid detaile, aine nimetusi ega midagi muud."

"Võistluskeelu avaldamine on meie poliitika, seda tehakse maailmas üha rohkem, näiteks rahvusvaheline kergejõustikuliit paneb kõik sellised asjad sekundipealt üles. Ja nii edasi. Aga kust detailid on meediasse jõudnud - siin ma jään vastuse võlgu. Meie poolt kindlasti mitte."

Kui B-proovi avamist saab Nabi nõuda 23. veebruarini, siis alates halva analüütilise leiu teadasaamisest on sportlasel 14 päeva aega, et kirjutada selgituskiri. Nabi enda sõnul pole ta teadlikult keelatud aineid tarvitanud ja aine jõudmine organismi on talle endalegi arusaamatu.