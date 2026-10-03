Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

Eelmisel hooajal nelja parema sekka jõudnud Fenerbahce andis reedel esimese kaotuse Dubai meeskonnale, kui võitis koduväljakul 76:66 (26:14, 16:25, 13:12, 21:15). Võitjate poolel oli heas hoos Marcus Bingham, kes tabas viiest kaugviskest neli ja viskas mängu parimana 20 punkti. Ameeriklasest tsenter hankis ka kaheksa lauapalli.

Samuti möödunud hooajal finaalturniiril osalenud Valencia sai võõrsil 105:92 (21:33, 29:28, 26:16, 29:15) jagu ASVEL-ist. Külaliste võidus oli kandvaks jõuks Nikola Mirotic, kes viskas 22 punkti ning tõusis ühtlasi Euroliiga kõigi aegade korviküttide edetabelis mööda Vassilis Spanoulisest. Mirotic on nüüdseks Euroliigas visanud kokku 4458 punkti. Kogenud serblasest on eespool üksnes Mike James (5916) ja Nando De Colo (5193).

Partizan võttis oma kolmanda võidu Münchenis, kus alistas sealse Bayerni 86:84 (22:27, 24:20, 11:18, 29:19). Tonye Jekiri ja Carlik Jones vedasid Partizani mänguvankrit vastavalt 17 ja 16 punktiga. Panathinaikos sai koduväljakul 90:67 (25:10, 18:14, 25:19, 22:24) võidu Tel Avivi Maccabi üle. Üleplatsimeheks kerkis 17 punktiga Guerschon Yabusele.

Maccabi ja ka Madridi Real ei ole veel võiduarvet avanud. Reedel pääses sellest seltskonnast välja Baskonia, kui alistas kodusaalis Milano Olimpia 87:76 (26:16, 18:20, 21:24, 22:16). Baskonia kodune rivaal Barcelona sai ühe kaotuse kõrvale teise võidu, olles võõrsil 95:82 (25:17, 27:23, 25:22, 18:20) parem Besiktasest.