Antidoping: juuksekarva analüüs ei ole teaduslikult tõendatud meetod

Teisipäevasel pressikonverentsil väitis Heiki Nabi esindaja, vandeadvokaat Paul Keres, et letrosooli olemasolu organismis saab välja selgitada ka kehakarvade testimise abil, kuid EADSE polevat soovinud seda teed minna. EADSE sõnul ei kuulu aga antud meetod aga WADA kasutatavate analüüsimeetodite hulka, mistõttu ei saa sellele ka tugineda.

"Juuksekarva analüüsi negatiivne tulemus ei lükka ümber positiivse uriiniproovi tulemust. See on fakt. Seda seetõttu, et meetodi usaldusväärsus ei ole kaugeltki võrreldav vere- ja uriiniproovide omaga. Senised teadmised letrosooli tuvastamisest inimese juustes põhinevad ainult kahel uuringul, kusjuures ühte neist oli kaasatud vaid seitse katsealust ja teine viidi läbi üksnes ühel sportlasel," selgitas EADSE pressiteates.

"On ju ilmne, et nimetatud asjaoludel ei saa lugeda meetodit teaduslikult tõendatuks ja valideerituks kasutamiseks letrosooli võimaliku tarvitamisega seotud juhtumite lahendamisel. Seetõttu ei sisaldu see ka WADA praeguste analüüsimeetodite seas. Kreischa labori poolt pakutav karva analüüs ei ole osa dopingu testimise programmist, vaid on peamiselt kasutusel anaboolsete steroidide tuvastamiseks hobustel ja DNA analüüsideks kriminalistika valdkonnas."

"Juba esmakordsel Heiki Nabi juuksekarva analüüsi taotluse lahendamisel 31.03.21 konsulteeris antidoping Kreischa laboriga sellise analüüsi kasutamise võimaluste osas. Labor nentis, et need analüüsid on üldiselt aegkriitilised ja olukorras, kus juuksekarv eemaldatakse sportlaselt kolm kuud peale positiivset dopinguproovi, ei ole juuksekarva analüüsi tulemus usaldusväärne. Sisuliselt sama oleks olukord, kus võtta praegu uus uriiniproov ja negatiivse tulemuse puhul väita, et see kinnitab dopingureegli rikkumise puudumist. Sara Errani asjas oli vahe positiivse dopinguproovi (16.02.2017) ja juukseanalüüsi (28.04.2017) vahel isegi lühem – natuke üle kahe kuu. CAS (Rahvusvaheline spordiarbitraaži kohus - toim.) leidis eksperdiarvamustele tuginedes, et 28.04.2017 teostatud juuksekarva analüüs ei ole usaldusväärne tõend."

"Teistkordselt esitas Nabi juuksekarva analüüsi taotluse antidopingule 06.04.21 kell 15.23, st tund ja seitse minutit enne oma pressikonverentsi. Loomulikult ei olnud võimalik sellele taotlusele vastata enne pressikonverentsi algust. Taotlusele vastati 07.04.21 sama, ülaltoodud argumentatsiooniga."

"WADA koodeks, EDR ja selles viidatud dokumendid (mh tehnilised dokumendid) ei näe ette nendes mittenimetatud proovide ja analüüside tellimist antidopingu organisatsioonide poolt. Antidopingu organisatsioonid ei tegele ega peagi tegelema dopingujuhtumite uurimise raames teaduslike katsetega," rõhutas EADSE.

Heiki Nabi aasta alguses antud võistlusvälise dopinguproovi A-proov sisaldas keelatud ainet letrosooli. Neljapäeval viibis Nabi B-proovi avamise juures Saksamaal, selle tulemusi on sportlase sõnul oodata reedel.