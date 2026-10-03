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Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

Autoralli
Elfyn Evans
Elfyn Evans Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias läheb viimasele võistluspäevale esikohalt Oliver Solberg (Toyota), MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) jätkab neljandalt kohalt, kuid virtuaalses edetabelis on vahe Solbergiga vaid kuus puntki.

Laupäevaseid kiiruskatseid alustas esikohalt Thierry Neuville (Hyundai), aga Solberg haaras viimasel katsel enne pausi juhtohjadest. 11. katsel sõitis Neuville teelt välja ning kahjustas oma autot niivõrd palju, et pidi katkestama.

Teise koha võttis seejärel sisse Sebastien Ogier (Toyota), kes võidutses nii 11. kui ka 12. katsel, kuid päeva viimasel katsel võidutses hoopis Adrien Fourmaux (Hyundai). Solberg saavutas otsustavaks päevaks konkurentide ees enam kui pooleminutilise edu: Ogier kaotab talle 33,6 sekundi, Sami Pajari (Toyota) juba minuti ja 39,9 sekundiga.

Esikolmikule järgnevad Fourmaux (Hyundai; +2.32,0) ning Elfyn Evans (Toyota; +2.38,4), kes tuli hooaja viimasele rallile 230 punktiga. Pajaril on 213 punkti ning Solbergil 209 ehk Evans peab MM-tiitli vormistamiseks pühapäeval tugeva esituse tegema - virtuaalses edetabelis on edu Solbergi ees vaid kuus punkti ning Pajari ees 12 punkti.

WRC2 klassis juba MM-tiitli kindlustanud Robert Virves on pidanud Sardiinias kaks korda rehvi vahetama ning on oma võistlusklassis viiendal kohal (+1.56,5). Viimasele päevale läheb vastu liidrina Roope Korhonen (Toyota), kellele järgnevad Gus Greensmith (Toyota; +19,6), Teemu Suninen (Toyota; +1.23,6) ning Kajetan Kajetanowicz (Toyota; +1.56,5).

Pühapäeval läbitakse nelja kiiruskatsega enam kui 61 kilomeetrit, punktikatse algab Eesti aja järgi kell 15.15.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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28.-31. mai Jaapani ralli

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