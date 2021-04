Keres: Eesti Antidoping on Nabi vastu vaenulik Seefeldi skandaali tõttu

Kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi halba analüütilist leidu sisaldanud dopinguproovi B-proov osutus samuti positiivseks. Sportlase advokaadi Paul Kerese sõnul on Nabi jäänud hammasrataste vahele, sest Eesti Antidoping üritab Seefeldi skandaali järel maailmale näidata, et Eesti on puhas riik.

"Heiki uriinist leiti letrosooli metaboliitide väga väike kogus - korrigeeritud arvutuste järgi 0,49 ng/ml kohta. Meie ülesanne on nüüd tõendada, et ta ei ole seda teadlikult tarvitanud," rääkis Keres reedel "Ringvaates".

"See on väga pisike [kogus], vaevu-vaevu üle labori tuvastuslävendi. Selliseid väikese kontsentratsiooni juhtumeid tuleb järjest enam ja nad viivad peaaegu alati selleni, et see on sportlase organismi kuidagi juhuslikult sattunud. Siis on küsimus, kas sportlane on selles süüdi, on ta olnud hooletu, või ta pole."

Reedel rääkis keelatud ainete valdkonna asjatundja Margus Annuk Postimehele, et juhuslikult selline aine sportlase organismi ei satu, sama kordas ERR-ile hiljem ka Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe.

"Tema [Annuk] väidab, et inimese organism ise seda ainet ei tooda ja see on õige, see on sünteetiline asi. Neid jääke võib aga leiduda igal pool: toidu sees, võib üle kanduda higiga, võib üle kanduda kehalise kontaktiga," loetles Keres.

Küsimusele, kuidas letrosool Nabi organismi sattus, advokaat vastata ei osanud. "Ta ei tea veel. Ma ei tea neid versioone. Sokutamine on pigem vähetõenäoline, aga neid versioone on tegelikult päris palju. Kui ta käis näiteks inimestega aastavahetusel kohtumas, puutus kokku kellegagi, kellel on rinnavähk. Piisab ka sellest, kui nad suruvad higist kätt," sõnas Keres.

"Kogu lugupidamise juures Eesti meditsiiniteaduse doktori vastu on meil eksperdid, kes on 20 aastat, üle 30 aasta, tegelenud igapäevaselt antidopingu asjadega ja nendega rahvusvaheliselt kokku puutunud. Arvan, et see lugupeetud ekspert ei ole nende asjadega nii palju kokku puutunud."

"Võib-olla tõesti ei ole Eesti Antidopingul Heiki Nabi kui isiku vastu mitte midagi. Arvan, et neil on Heiki Nabist kama kaks ja põhjus, miks nad on tema vastu nii vaenulikud, on see, et neil on kohutav häbi selle [Andrus] Veerpalu, [Mati] Alaveri ja Seefeldi [dopinguskandaali] pärast ja nad üritavad meeleheitlikult maailmale näidata, et oleme tegelikult aus maa," rääkis Keres.

"Iga kaasus on erinev, iga juhtum on erinev ja seda tuleb kaaluda erinevalt. Faktid on need, et Eesti Antidoping teadis esialgse võistluskeelu määramisel, et kontsentratsioon on ülimadal. Nad teadsid ka seda, et selline ülimadal kontsentratsioon võib viidata juhuslikule saastumisele. Nad teadsid ka seda, et Heiki Nabil on laitmatu maine. Nad teadsid seda kõike ja ometigi panid nad Heiki Nabile kogu oma sanktsioonivõimsusega. Nad teadsid ka seda, et selle esialgse võistluskeelu panemisega rikuvad nad ära tema Tokyo olümpia, sõltumata sellest, mis on tulemus," ütles Keres.

"Põhimõtteliselt jääb välja selgitada, kas see aine sattus tema organismi tema hooletuse tõttu või oli ta teinud kõik võimaliku selleks, et keelatud ainete organismi sattumist vältida ja sellest sõltumata see juhtus. Sellele see asi lõpuks taandub ja olen pigem optimistlik, et meil õnnestub oma positsioon ära tõendada," kinnitas Nabi advokaat.