Heiki Nabi esitas kirjaliku selgituse ja taotleb avalikku menetlust

"Koostöös paljude ekspertidega – neist neli on rahvusvaheliselt tunnustatud –kogutud teave ja teostatud analüüsid tõendavad meie hinnangul veenvalt, et Heiki Nabi ei ole süüdi keelatud aine letrosooli tema organismi sattumises. Sellest tulenevalt taotleme Heiki Nabi õigeks mõistmist," selgitas sportlast esindav vandeadvokaat Paul Keres.

"Olen ise kogu aeg teadnud, et pole teinud midagi keelatut. Viimased kuud on sellest hoolimata möödunud närvesöövalt. Kuid nüüd saan hea tundega kinnitada, et samale järeldusele jõudsid ka mitmed väga tugevad ja tunnustatud rahvusvahelised eksperdid," sõnas Heiki Nabi.

Nabi taotleb, et dopinguvastane distsiplinaarkolleegium menetleks juhtumit avalikult ning teeks seda esimesel võimalusel. "Tokyo olümpiamängud on ukse ees ja ma ei ole endiselt kaotanud lootust seal võistelda. Mul ei ole mitte midagi varjata ja seoses suure avaliku huviga esitasin ka taotluse avalikuks õigusemõistmiseks," selgitas Nabi.

Nabi soovi toetab ka Paul Keres. "Just avalik menetlus võimaldab meedial ja avalikkusel esimesel võimalusel ning maksimaalse täpsuse ja objektiivsusega ära kuulata kõik sisulised seisukohad, põhjendused ja tõendid, mis antud juhtumi käigus on kogutud," põhjendas Keres.