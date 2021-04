Nabi: südametunnistus on puhas – võitlen edasi

"Saime teada seda, mida me ka arvasime – B-proov oli positiivne. Täpse numbri ja näidu saame teada hiljem, öeldakse, et [läheb] kuni kaks nädalat, aga loodame, et kiiremini," lausus Nabi Vikerraadiole antud intervjuus. "See on põhimõtteliselt hetkel kogu info. Sportlasena sisimas ikka loodad, et [tulemus] on negatiivne, aga nii nagu ka arvasime, tuli ta positiivne."

Maadleja B-proov avati Saksamaal, kus Nabi ise juures viibis. Kahekordse maailmameistri hinnangul oli protsess piisavalt läbipaistev.

"Sportlase jaoks on see niivõrd keeruline ja arusaamatu protsess, et kui hakkaksin algusest rääkima, läheks see mul ilmselt juba teise käigu juures sassi, et mida tehti. Seal on palju toiminguid ja seda (professionaalsust – toim.) oskavad hinnata ja vaadata eksperdid. Mulle kui võhikule oli kõike väga huvitav näha, aga sportlase jaoks samas väga keeruline. Esimese hooga arvame, et kõik on tehtud õigesti ja hästi."

Nabi sõnul plaanib ta jätkata võitlust enda süütuse tõendamiseks, viies juhtumi suure tõenäosusega Rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS).

"Edasi teeme seda, et kogume tõendeid ja teeme kõik selleks, mis on vaja, et tõestada – ilmselt CAS-is – et ma ei ole olnud teadlikult letrosooli tarvitanud," selgitas Nabi. "Kinnitan endiselt, et ma ei ole seda tarvitanud ja ma ei ole sellest teadnud, enne kui see uudis minuni jõudis. Teen kõik, mis võimalik, et end kaitsta."

Londoni olümpiamängudel hõbemedali võitnud Nabi tunnistab, et väljavaated tänavusel OM-il Tokyos osalemiseks ahenevad hetkeolukorrast tulenevalt üha kiiremini.

"Minu tunnetus ütleb, et seis on väga raske. Seda asja läbi teha on päris kurnav. Tuleb aga edasi võidelda ja mitte alla anda ning olen ikkagi optimistlik. Nagu olen juba varem öelnud, mis mulle annab selles halvas olukorras jõudu, on see, et [mul on] puhas südametunnistus ja seepärast võitlen edasi."