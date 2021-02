Eesti Antidoping andis Nabile B-proovi teatamise tähtajaks ühe nädala

"B-proovi avamiseks on maksimaalselt kolm kuud, meie panime teatamise tähtajaks ühe nädala, sest seal on mitu argumenti. Ta peab ise teatama, sest B-proovi avamine on sportlase riisikol. Ta peab teatama, et tahab avada, peab maksma selle kinni, milleks on umbes 650-660 eurot ja siis peab teatama, kas ta tahab ise seal avamisel osaleda või tema esindaja ning kui ei taha või ei suuda, siis määrab labor sõltumatu vaataja sinna. Ja kui see teave sinna läheb, siis see laboratoorne osa tehakse ühe päevaga ära," rääkis Vallimäe saates "Ringvaade".

Vallimäe sõnul tahtis ta Nabile positiivsest dopinguproovist teada anda suuliselt. "Meil oli valida kas saadame kirjaliku teate, aga ma pidasin isiklikult õigeks, et informeerime teda enne suuliselt. Rääkisime pool tundi ja seletasime, milles asi on. Ta oli mõistetavalt üdini üllatunud ja ei osanud midagi öelda," jätkas Vallimäe. "Ta ei teadnud isegi, mis ainega täpselt tegu on."

Kas keelatud aine letrosool saab sattuda sportlase organismi juhuslikult? "Ei oska öelda. Panin kolme eksperdi arvamusi tähele - kaks ütleb, et pole võimalik, üks ütleb, et hüpoteetiliselt on," ütles Vallimäe. "Hüpoteetiline võimalus on, et keelatud aine sattus organismi toidulisandite kaudu."

"Kuna tegu on äärmiselt kogenud ja teeneka tippsportlasega, siis peaks Nabil üldine kultuur ja teadmine ohtudest olema põhjalik," ei osanud ka Vallimäe arvata, kuidas toidulisandite kaudu oleks saanud keelatud aine Nabi organismi jõuda. "Ma olen täielikult nõus, et on väga ebameeldiv olukord ja meie ei saa öelda, et me ei taha siin olla. See on meie missioon, kaitsta puhast sporti. Sportlane peab tõendama ja vastutama kõige eest, mida ta manustab. Kui see leitakse, siis on edasi protseduuri küsimus kuidas ja mismoodi. Kui see on tahtlikult, tahan näha, kes üles tunnistab ja kui tahtmatult, siis uurida, kuidas see on võimalik."

Vallimäe sõnul võib Nabi saada halvimal juhul nelja aasta pikkuse võistluskeelu. Teatud asjaoludel võib see olla ka kaheaastane ning, kui tõendatakse, et sportlasel puudub süü, siis see võib olla veel lühem periood. Enne aga tuleb ära oodata B-proovi vastus.