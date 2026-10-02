Djokovic elas väikese ehmatuse üle

Djokovic kohtus teises ringis kodupubliku toetust nautinud Bu Yunchaoketega (ATP 104.). Esimese seti saatuse otsustas seitsmes geim, kus Djokovic tõrjus kolm murdepalli, aga neljandat mitte. Hiinlane pääses murde abil 4:3 juhtima ja võitis lõpuks 6:4.

Teises setis läks Djokovic murdepalli järel ette 3:1, kuid Bu vastas järgmises geimis samaga ja võrdsustas peagi seisu. Võitja selgus alles tie-break'is, kus Djokovic pani oma paremuse maksma 7:2.

Otsustavat setti alustas Djokovic kahe servimurdega ja tõrjus seejärel neljandas geimis kaks vastase murdevõimalust. Rohkem Bu vanameistrile ohtlikuks ei saanud ning viimane geim kuulus Djokovicile numbritega 6:2.

Djokovici järgmine vastane selgub laupäeval, kui teises ringis mängivad omavahel esimese asetusega Alexander Zverev (ATP 2.) ja hiinlane Shang Juncheng (ATP 250.).

Lisaks Djokovicile pääsesid reedel veerandfinaali veel poolakas Hubert Hurkacz (ATP 41.) ja venelane Karen Hatšanov (ATP 26.). Hurkcaz oli 7:6 (5), 6:7 (5), 6:2 üle prantslasest Arthur Geast (ATP 58.) ning Hatšanov sai 7:5, 6:3 võidu slovaki Alex Molcani (ATP 96.) üle.

Samas paigas toimuval naiste kõrgeima kategooria WTA turniiril sai maailma teine reket Arina Sabalenka oma esimeses matšis 6:1, 6:3 jagu mehhiklannast Renata Zarazuast (WTA 94.). Sabalenka lõi 11 serviässa ning ei seisnud ise silmitsi ühegi murdepalliga.

Mullune finalist tšehhitar Linda Noskova (WTA 6.) alistas veidi üle tunni kestnud matšis rumeenlanna Elena-Gabriela Ruse (WTA 62.) 6:4, 6:1. 2019. aasta võitja Naomi Osaka (WTA 17.) vajas erinevalt Sabalenkast ja Noskovast võiduks kolme setti. Jaapanlanna võitis Usbekistani esireketit Maria Timofejevat (WTA 67.) numbritega 6:3, 3:6, 6:3.

Maailma esireket ja kõrgeima asetusega Jelena Rõbakina peab oma esimese matši laupäeval, kui läheb teises ringis vastamisi Armeenia esindaja Alina Tšarajevaga (WTA 118.).