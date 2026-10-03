Eesti koondis tagas Rahvuste krossil finaalikoha

Eesti eest läks esimesena rajale Jörgen-Matthias Talviku, kes saavutas MXGP klassis seitsmenda koha (+1.05,687). Sebastian Leok sai seejärel MX2 klassis 14. koha (+1.56,764) ning viimases kvalifikatsioonisõidus saavutas Kaarel Tilk Open-klassis 17. koha (sai ringiga sisse).

Tilga tulemus ei läinud koondise halvimana kirja ning Eesti saavutas 32 koondise hulgas soliidse 11. koha. Finaali pääses 19 koondist, pühapäeval peetavas B-finaalis jagatakse välja veel üks finaalipilet.

Kvalifikatsioonis sai esikoha Prantsusmaa, kes sai ühe teise koha (MXGP) ja ühe võidu (MX2). Teisena pääses finaali MXGP klassis võidutsenud ja MX2 klassis neljanda koha saanud Hispaania, esikolmikusse mahtus veel Open-klassis teise koha ja MXGP-s viienda koha saanud Belgia.

Eestlased stardivad pühapäeval kell 14.10.