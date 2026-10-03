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Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

Autoralli
Oliver Solberg Sardiinia MM-rallil.
Oliver Solberg Sardiinia MM-rallil. Autor/allikas: OfficialWRC/X
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias juhib laupäevase võistluspäeva pausiks MM-tiitli nimel kihutav Oliver Solberg (Toyota).

Solberg tõusis laupäeva esimese, kaheksanda kiiruskatse järel kokkuvõttes teiseks, sest seni sel positsioonil olnud Adrien Fourmaux (Hyundai) kaotas rehvipurunemise tõttu kõvasti aega ja langes viiendaks. 

Üheksanda kiiruskatse võiduga vähendas Solberg liidri Thierry Neuville'i (Hyundai) edumaad 11 sekundi võrra ning rootslane võitis ka 10. kiiruskatse, kus edestas lähimaid konkurente enam kui nelja sekundiga. Kokkuvõttes tõusis Solberg 2,7 sekundiga Neuville'i ette liidriks.

Kahele paremale järgnevad Sebastien Ogier (Toyota; +39,9) ja Fourmaux (+57,3). Samuti MM-tiitli nimel kihutavad Sami Pajari (Toyota) ja Elfyn Evans (Toyota) on vastavalt viiendal (+1.15,5) ja kuuendal kohal (+1.57,7).

Virtuaalses punktiarvestuses on hetkeseisuga Evansil koos 238, Solbergil 234 ja Pajaril 223 punkti.

Robert Virves (Škoda) võitis WRC2 arvestuses laupäeva kaks esimest kiiruskatset ja oli pausile eelnenud katsel neljas. WRC2 kokkuvõttes asub Virves hetkel kuuendal kohal, liidrist Roope Korhonenist (Toyota) on ta ligi kahe ja poole minuti kaugusel.

Õhtupoolikul läbitakse veel kolm kiiruskatset.

Toimetaja: Henrik Laever

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