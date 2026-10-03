Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

Verstappen sai viimases sessioonis kirja aja 1.35,130 ning edestas teiseks tulnud Lewis Hamiltoni (Ferrari) 0,298 sekundiga. Neljakordne maailmameister alustas viimati põhisõitu esikohalt eelmise hooaja viimasel etapil Abu Dhabis.

"Arvestades, kust me seda hooaega alustasime, on lõpuks parima stardikoha saavutamine päris uskumatu," sõnas Verstappen. "Olen tänasega väga rahul ja loomulikult lähen homme rajale võidumõtetega," lisas ta.

Paremuselt kolmanda aja sõitis välja Verstappeni tiimikaaslane Isack Hadjari (+0,428), kuid karistuse tõttu peab prantslane põhisõitu alustama kaheksandast stardiruudust.

Hadjarile järgnesid sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +0,501), Charles Leclerc (Ferrari; +0,536) ning McLareni piloodid Lando Norris (+0,627) ja Oscar Piastri (+0,632).

Malaisia ringrajal sõidetakse asenduseks Bahreini GP-le, mis jäeti konfliktide tõttu Lähis-Idas kalendrist välja. Põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 10.

Kvalifikatsiooni tulemused:

Põhisõidu stardijärjekord: