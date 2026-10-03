X!

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

Vormelisport
Max Verstappen.
Max Verstappen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 MM-etapil Malaisias näitas kvalfikatsioonis parimat minekut Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen sai viimases sessioonis kirja aja 1.35,130 ning edestas teiseks tulnud Lewis Hamiltoni (Ferrari) 0,298 sekundiga. Neljakordne maailmameister alustas viimati põhisõitu esikohalt eelmise hooaja viimasel etapil Abu Dhabis.

"Arvestades, kust me seda hooaega alustasime, on lõpuks parima stardikoha saavutamine päris uskumatu," sõnas Verstappen. "Olen tänasega väga rahul ja loomulikult lähen homme rajale võidumõtetega," lisas ta.

Paremuselt kolmanda aja sõitis välja Verstappeni tiimikaaslane Isack Hadjari (+0,428), kuid karistuse tõttu peab prantslane põhisõitu alustama kaheksandast stardiruudust.

Hadjarile järgnesid sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +0,501), Charles Leclerc (Ferrari; +0,536) ning McLareni piloodid Lando Norris (+0,627) ja Oscar Piastri (+0,632).

Malaisia ringrajal sõidetakse asenduseks Bahreini GP-le, mis jäeti konfliktide tõttu Lähis-Idas kalendrist välja. Põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 10.

Kvalifikatsiooni tulemused:

Põhisõidu stardijärjekord:

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

12:55

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

02.10

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

29.09

Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

26.09

Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Bakuu GP

25.09

Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret

24.09

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

24.09

Bakuu vabatreeningutel hiilgas George Russell

23.09

Hadjar ja Red Bull lõid käed veel üheks hooajaks

22.09

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

14.09

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

12.09

Norris napsas viimase ringiga Antonellilt parima stardikoha

12.09

F1 etapi treeningul lehvitati seinasõitude tõttu kaks korda punast lippu

10.09

Kimi Räikköneni poeg astub isa jälgedes

sport.err.ee uudised

15:06

Poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Hussar

14:36

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

14:03

Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel

13:25

Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

12:55

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

12:21

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve?

11:44

Rangersi noor puurivaht hoidis Red Wingsi nullil

11:08

Alcaraz mängis kaks eriilmelist setti

10:37

Tribuntsov ujus finaali neljanda ajaga

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

09:29

Edin Džeko jättis koondisejalgpalliga hüvasti

08:56

Martin Arumäe: me ei ole ainsad, kellel on noor koondis

08:32

Kaarel Tilk: Rahvuste motokross on motosportlase laulupidu

08:04

"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

02.10

Jörgen-Matthias Talviku: eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali

loetumad

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

02.10

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

02.10

Duplantis jätab sisehooaja vahele

02.10

Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

02.10

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

01.10

Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

02.10

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

01.10

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

10:04

Euroliigas jätkab täiseduga neli meeskonda

02.10

Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo