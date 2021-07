Spordiarbitraaž ei rahuldanud Nabi taotlust esialgsele õiguskaitsele

Nabi pöördus pärast talle juuni lõpus määratud kaheaastase võistluskeelu määramist CAS-i poole taotlusega esialgsele õiguskaitsele, et säilitada võimalus osaleda Tokyo olümpiamängudel, vahendab Delfi Sport.

CAS ei rahuldanud Nabi taotlust ning selle otsusega on nüüd kindel, et 2012. aasta olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister jääb reedel algavatest olümpiamängudest kõrvale.

Nabi advokaat Paul Keres tõdes, et CAS on esialgse õiguskaitse osas väga karm ning seda jagatakse sportlastele harva. Ta lisas, et apellatsioon Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjoni otsuse kohta saadetakse varsti CAS-i ning on lootust, et rahvusvaheline spordiarbitraaž lahendab juhtumi sportlase kasuks.

Kahekordse maailmameistri ja Londoni OM-hõbeda Heiki Nabi aasta alguses võistlusväliselt antud dopinguproovist leiti keelatud ainet letrosooli. Aprillis avati Nabi dopinguproovi B-proov, mis osutus samuti positiivseks. Seejärel määrati sportlasele ajutine võistluskeeld, misjärel Nabi selle alt ajutiselt pääses, võisteldes Poolas olümpiaeelsel kontrollturniiril. 28. juunil määrati siiski maadlejale kaheaastane võistluskeeld.

17. veebruaril positiivse proovi andnud maadleja on öelnud, et kaheaastane võistluskeeld on liiga karm karistus, sest tal ei ole aimu, kuidas keelatud aine tema süsteemi sai.