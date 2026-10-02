Prantsuse rattur viibib kunstlikus koomas

22-aastane Auge kukkus velotuuri kuuendal etapil ning sai tõsiseid vigastusi. Tema võistkond Unibet Rose Rockets teatas, et Auge viidi haiglas arstide otsusel kunstlikku koomasse, kuid ratturi seisund on stabiilne ega ohusta tema elu.

Auge'i kukkumine on järjekordne tõsine õnnetus, mis on viimastel kuudel rattaspordis aset leidnud. Augustis hukkus autoga kokkupõrke tagajärjel Portugali velotuuri etapil 19-aastane britt Finley Tarling ning septembris sattus Philadelphias raskete kehavigastustega haiglasse USA rattur Ezra Caudell.

Auge on pärit ratturite perekonnast. Tema isa Stephane osales Prantsusmaa velotuuril seitsmel korral ning töötas pärast sportlaskarjääri lõppu mitu aastat Cofidise tiimi spordidirektorina. Sel ajal kuulus Cofidise hingekirja teiste seas ka Rein Taaramäe.