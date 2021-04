Vallimäe Nabi juhtumist: selgitused on olnud väga otsitud ja pinnapealsed

Nagu Heiki Nabi ja tema advokaat Paul Keres viitavad, oli letrosooli kogus A-proovis üliväike. 0,6 nanogrammi milliliitri kohta, mis nende sõnul viitab juhuslikule saastumisele ja sellisel juhul ei tohiks seda dopinguproovi arvessegi võtta. Et see ei viita tahtlikule tarvitamisele ega ka hooletusele. Mis on antidopingu seisukoht?

Kõigepealt see number, mis osutus tõesti väikeseks, tuli välja laboriandmete käigus. Meie reeglid ütlevad seda, et kui on halb analüütiline leid keelatud ainega, millel pole alumist piirkontsentratsiooni, siis menetlus on üks. See on täpselt sama olukord nagu siis, kui astun kaugushüppes üle ühe sentimeetri või 11 sentimeetrit. Aga las lugupeetud advokaat tõestab seda otsuse määrajatele. Meile ei ole vaja seda tõestada. Meie asi on pakkida juhtum võimalikult kiirelt kokku ja anda üle distsiplinaarmenetlusse.

Nii et antidoping ei saa üksnes sellepärast, et see kogus on väike, jätta karistust määramata.

Veel kord toonitan - Eesti Antidopingu SA ei ole karistusasutus. Meie oleme ennetus- ja menetlusasutus. Karistuse üle otsustab distsiplinaarkolleegium. Me ei tohikski seda teha, isegi, kui tahaksime.

Võistluskeeld jääb igal juhul jõusse?

Meil ei ole täna ühtegi alust ja ühtegi lisateavet nende argumentide kohta, mille alusel me võistluskeelu määrasime. Selgitused, kust keelatud aine organismi sai, olid väga otsitud ja pinnapealsed. Jääme ikkagi lõplikke selgitusi ootama.

Advokaat ja Nabi on viidanud ka võimalusele testida juuksekarva. Et see viitaks kohe, kas oli tahtlik tarvitamine või mitte. Nende sõnul ei ole Eesti Antidoping sellega nõus olnud. Miks te siis ei ole olnud nõus?

See on veidi sellest ooperist, et võiksime teha täna uue uriiniproovi tõestamaks seda, et ei ole keelatud aineid kasutatud. Me räägime ikkagi uriiniproovist antud ajahetkes. Kõik muud hiljem tehtud proovid. Eriti proovid, mida WADA ametlikult ei tunnusta - ja minu arust on sel teemal lihtsalt paar teadusartiklit ja ka need testid pole valideeritud - ammugi seda, et neid võiks kasutada dopingu rikkumise- või mitterikkumise tõendamiseks. Jah, Kreischa labor teeb karvaanalüüse eelkõige loomadel. Aga kindlasti ei ole see seotud antidopingu rikkumistega. Suhtlesin labori direktoriga isiklikult ja tema esimene küsimus oli see, et "aga ajakriitilisus?". Ehk kui võtame proovi kolm kuud hiljem - mis mõte sel on?

Mis variandid Heiki Nabil praegusel hetkel on sellest puhtalt välja tulla? Eeldatavasti oleks üks variant see, kui B-proov osutub negatiivseks, oleks üks võimalus. Mis veel?

Me ei ole juhtumeid kaalutlev asutus. Meie asi on panna tõendid kokku võimalikult erapooletult. Ja üleüldse väited, et oleme sportlaste suhtes ebasõbralikud, ähvardavad või süüdistavad - need ei vasta tõele. Jah, me ei ole võib-olla tippsportlaste fännklubi, aga kaitseme ausat sporti kõigi nende eest, kes ausalt spordivad. Kui rääkida võimalustest, siis ma väga ootan, et B-proov on negatiivne ja sellega oleks juhtum lõppenud. Edasi on muidugi maailmas mõni juhtum, kus on väga põhjendatud tõestamised. Üks juhtum siis, kui tütar võttis ema rinnavähi raviks mõeldud tableti ja see oli toidu sees lahustunud. Ja teine, väidetavalt isiklikus lähedases perekontaktis seda tarvitanuga. Siis jah, ühel korral mõisteti sportlane õigeks ja teisel puhul siiski - tennisist, kellele täna advokaat viitas [Sara Errani - ERR] - sai karistuse. Mitte ei mõistetud õigeks. Need on võimalused, aga veel kord - me ei ole karistust määrav asutus.