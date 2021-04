Heiki Nabi läheb B-proovi avama ja loodab olümpiamängudel võistelda

17. veebruaril sai Nabi teate, et jaanuari alguses tehtud võistlusvälise dopingukontrolli käigus tuvastati tema A-proovist halb analüütiline leid, mis sisaldas keelatud ainet letrosooli. Easti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) määras Nabile koheselt esialgse võistluskeelu.

Vahetult enne ülestõusmispühasid selgus, et Nabi osaleb koos esindajaga Saksamaal Kreischa laboris B-proovi avamise juures ülehomme, 8. aprillil.

"Viimased poolteist kuud on kindlasti olnud mu elu raskeimad. Šokina tabanud teade halvast analüütilisest leiust minu dopinguproovis, ootamatult määratud esialgne võistluskeeld koos treeningkeeluga, takkapihta koroonaviiruse põdemine. Need nädalad pidid mööduma oluliste treeningute tähe all, et valmistuda karjääri viimaseks olümpiaks. Selle asemel olen aga pidanud jõuetult ootama ja võitlema hoopis teistel rinnetel," kirjeldas Nabi pressiteate vahendusel.

"Samas saan kinnitada: tänaseks on šokk minus asendunud siira usu ja lootusega, et mul õnnestub enda puhta sportlase mainet kõigile tõestada. Olen üha veendunumalt seda meelt, et tahan ja pean oma õigusi lõpuni kaitsma. See on ainuvõimalik tee, nagu ka ise B-proovi avamise juures viibimine."

Nabi usku toidab dopingulabori A-proovi dokumentidega tutvumine. "Nende dokumentide mulle edastamine võttis kahetsusväärselt kaua aega ja venitas protsessi. Aga sealt nähtu kinnitas mu enda teadmist, et ma ei ole tahtlikult midagi keelatud tarvitanud ning et kõnealune aine sattus mu organismi juhuslikult."

Nabi kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres selgitas, et A-proovi näit 0,6 ng/ml kohta viitab selgelt juhuslikule saastumisele. "Mitmed pikaajalise kogemusega eksperdid on üksteisest sõltumatult kinnitanud, et tegemist on üliväikese kontsentratsiooniga. Kogus on 500-2000 korda vähem võrreldes nendega, kes kasutavad letrosooli sportliku sooritusvõime parandamiseks. Ka ekspertide hinnangul võib sellest tulenevalt selgelt eeldada, et aine sattus Heiki organismi juhuslikult – toidu või higi kaudu, jõusaalis jne – ning tal puudus selle üle igasugune kontroll," sõnas Keres.

Ta lisas, et edasised sammud pannakse paika pärast B-proovi tulemuse ja vastava näidu selgumist. "Tahan ennetavalt rõhutada: kui B-proov kinnitab A-proovi tulemusi, on nii minu kui meid nõustanud ekspertide veendumus, et sportlane ei ole ainet teadlikult tarvitanud ja see on sattunud üliväikeses koguses organismi juhuslikult. Sellest tulenevalt loodame jätkuvalt, et EADSE nõustub esimesel võimalusel esialgse võistluskeelu peatama ning võimaldab Heikil jätkata olümpiaettevalmistust."