Heiki Nabi B-proov osutus samuti positiivseks

"Kõik läks arvatud stsenaariumi järgi. Nüüd ootan kannatamatult detailseid laboritulemusi, millega võib minna nädal või veidi kauem. Siis astume järgmised sammud minu ausa nime kaitseks nii Eestis kui rahvusvahelises spordiarbitraažikohtus CAS-is," sõnas Nabi pärast B-proovi tulemuste selgumist. "Jään varem öeldu juurde: ma ei ole teadlikult ja tahtlikult midagi keelatut tarvitanud ning kavatsen seetõttu oma õiguste ja maine eest lõpuni võidelda."

"Positiivne tulemus eraldiseisvalt ei anna erilist uut informatsiooni. Kuna A-proov näitas kontsentratsiooni 0,6 ng/ml kohta, mida meie ja meid nõustanud eksperdid hindavad üliväikeseks ja selgelt juhuslikule saastumisele viitavaks, soovime eelkõige ära oodata, milliseks osutus B-proovi vastav näit. Sellest tulenevalt langetame otsused järgmiste sammude osas," lisas Nabi esindaja, vandeadvokaat Paul Keres.

Londoni OM-hõbe ja kahekordne maailmameister Nabi andis võistlusvälise positiivse dopinguproovi aasta alguses. Maadleja dopinguproov A-proov sisaldas keelatud ainet letrosool, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut.

Veebruari lõpus teatas Nabi, et taotleb B-proovi avamist ja seletuskirja tähtaja pikendamist, kuid märtsi keskpaigaks polnud maadleja seda teinud. Nabi esitas hoopis Eesti Antidopingu vastu hagi ja vaidlustas talle määratud esialgse võistluskeelu, ent 6. aprillil teatas Harju maakohus teistkordselt, et keeldub hagi menetlusse võtmast.

Maakohtu otsusele järgnevalt teatasid Nabi ja tema esindaja, vandeadvokaat Paul Keres, et ei soovi kohtu otsust enam apelleerida ning püüavad õigust saada Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) juures. Nabi tiim lisas, et kui see ei peaks õnnestuma, kaevatakse juhtum rahvusvahelisse spordiarbitraažikohtusse (CAS).