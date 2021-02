"Ei ole ühtegi keelatud ainet teadlikult kasutanud. Kõik mida olen tarbinud, on olnud kasutuses ka varem ja on testitud. Hakkame selgitama, kuidas on see võimalik," tutvustas Nabi lähiaja plaane. "Olen teadmatuses ja raskes olukorras. Olen huvitatud, et saaks võimalikult kiire lahenduse ja saaks minna hooajaga edasi."

Nabi sõnul peab ta nüüd üksipulgi läbi käima selle perioodi, mis eelnes proovi võtmisele. "Ja siis suur pilt kokku panna. Täna ma seda ei tea. See paelub mind iga minut ja tund. Kindlasti teen kõik selleks, et see selgeks saaks."

Sportlase teatel ta viimasel ajal muust ei olegi mõelnud. "Kuidas on see võimalik? Mis seosed? Täna ma seda ei tea. Kui keegi on üldse kiirest lahendusest huvitatud, siis see olen mina. Mängus on minu karjäär ja au. See on väga tähtis."

Kuna praegu on kogu teema alles alguses, siis Nabil täpne tegevusplaan puudub. Kindlasti soovib ta ka B-proovi avamist. "Paneme maadlusliiduga kokku toetava meeskonna, kes aitab mind nõu ja jõuga. Üksi olen raskes olukorras. See on nii uus asi. Tahan tõestada, et ma ei ole dopingupatune ja ei ole kasutanud ühtegi keelatud ainet," lausus ta.

Hetkel viibib Nabi treeninglaagris Budapestis. Kuidas treeningud jätkuvad, pole veel päris selge, aga Tokyo olümpiamängude plaani ta nurka visanud ei ole. "Täna on kõik variandid võimalikud, aga võtan suhtumise tahan kindlasti Tokyo olümpial võistelda. Olen teinud selle nimel palju ausat tööd."

Pärast asjaolude avalikuks saamist on Nabi saanud enda sõnul üksnes toetavaid sõnumeid. "See annab natuke jõudu juurde. Kui miski jõudu annab, siis see, et tean, et olen puhas."