Talviku: finaali jõudmise üle on alati hea meel!

Eesti eest esimesena rajale läinud ja MXGP klassis seitsmenda koha saanud Jörgen-Matthias Talviku ütles, et tema hea tulemus lubas tiimikaaslastel kindlamalt peale minna. "Kõigest laupäev, aga ilus start nädalavahetusele. Kogu Eesti meeskond tegi ilusa sõidu, selle üle on väga hea meel. Kindlalt finaalis!" ütles koondise liider ERR-ile.

Ernee võistlusrada on äärmiselt tehniline, sõitjad peavad arvestama ohtrate soontega. "Rajavalikut võtan kindlasti [finaaliks] kaasa, tehnilist sõitu. Rohkem peab rada lugema," rääkis Talviku. "Üritan samaväärse või veel parema stardi teha, start on sel rajal väga tähtis. Muidu võib sooritusega rahule jääda, pool sõitu sõitsin pundiga hästi koos. Sõidu lõpus mõtlesin rohkem, et võiks punktid ära tuua, natuke läks käsi ka kinni."

"[Pühapäev] on uus päev, esimene on all ja kõik on positiivne.

Sebastian Leok sai MX2 klassis 14. koha ning Kaarel Tilk Open-klassis 17. koha, aga neist läks arvesse ainult Leoki tulemus. Eesti sai kvalifikatsioonis kokkuvõttes 11. koha ning pääses kindlat pühapäevasesse finaali.

"Teadsin, et olen ise võimeline hästi sõitma, Kaarel sõitis viimases sõidus ka väga ilusti. [Pühapäeval] on puutagune tummisem, aga Eesti on kindlalt finaalis, selle üle on alati hea meel!" lõpetas Talviku.