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VIDEO | Enesekindel Läti fänn: Leok on legend, aga sellest ei piisa!

Motosport
Foto: ERR
Motosport

Prantsusmaal Ernees toimuv Rahvuste motokross toob kokku fänne maailma neljast nurgast. Eesti motokrossi on kaardile pannud ei keegi muu kui Tanel Leok.

Debora Saarnak rääkis raja ääres olnud fännidega ning uuris neilt, mida nad Eesti motokrossist teavad. "Mul ei tule nimed meelde, aga tunnen Eesti sõitjad ära, nad on üsna head. Nad on võistlustel väga tublid," rääkis Jan.

"Tean Tanel Leokit. Tanel Leok oli fantastiline sõitja," ütles inglane Josh.

Jani sõnul teeb Rahvuste motokrossi eriliseks selle heli, lõhn, melu ja head inimesed. "Siia on tulnud inimesi nii paljudest riikidest üle maailma," arvas Josh. "Võistlejaid Austraaliast, Ameerikast, Inglismaalt, Eestist. Kõik on siin. Tulnud kokku ühte kohta, et veeta head aega, pidutseda. See on parim üritus maailmas."

Lätlane Dains oli enesekindel, et tema koondis on meie omast parem. "Saame viienda koha, teie tulete seitsmendaks. Leok on legend, aga sellest ei piisa. Lätil läheb paremini. Sel korral," rääkis ta.

Tanel küll enam rajale ei lähe, aga see-eest on koondises nüüd tema poeg Sebastian. "Tanel ei võistle enam? Mina võistlen!" ütles Dains.

Koos Leokiga esindavad Eestit Rahvuste motokrossil veel Jörgen-Matthias Talviku ja Kaarel Tilk.

Toimetaja: ERR Sport

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