X!

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

Autoralli
Thierry Neuville Sardiinia MM-rallil.
Thierry Neuville Sardiinia MM-rallil. Autor/allikas: OfficialWRC/X
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Sardiinias hoiab reedese võistluspäeva järel kokkuvõttes liidrikohta Thierry Neuville (Hyundai).

Võistluspäeva esimeses pooles ühe kiiruskatse võitnud Neuville sai pausile järgnenud viiendal katsel tiimikaaslase Adrien Fourmaux järel teise koha (+3,6) ning oli nobedaim järgmisel kahel mõõduvõtul. Neuville tõusis seitsmenda katse järel kokkuvõttes Fourmaux ette liidrikohale. Hyundai piloote lahutab vaid 0,4 sekundit.

MM-tiitli nimel heitlevatest meestest on kokkuvõttes parimal positsioonil Oliver Solberg (Toyota), kes asub kolmandal kohal (+12,3). Sami Pajari (Toyota) ja sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) on vastavalt viiendal (+40,2) ja kuuendal kohal (+1.08,9). Nende ja esikolmiku vahel hoiab neljandat kohta Sebastien Ogier (Toyota; +37,4).

WRC2 klassis MM-tiitli kindlustanud Robert Virves (Škoda) pidi hommikul neljandal katsel rehvi vahetama ning sama juhtus temaga ka viiendal katsel. Virves sai kuuendal katsel neljanda koha ja lõpetas päeva katsevõiduga. WRC2 kokkuvõttes on eestlane kaheksas (+2.54,9), juhib britt Gus Greensmith (Toyota).

Laupäeval sõidetakse Sardiinias kuus kiiruskatset kogupikkusega 123,7 katsekilomeetrit. Päeva esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 9.01.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

viimased ralliuudised

19:10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

12:32

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

10:41

Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

01.10

Thierry Neuville plaanib vaheaastat: praegu tundub selleks parim aeg

01.10

MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

01.10

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

30.09

Murakas läheb Saaremaa rallil viimast korda starti

30.09

Ajalooline Portugali ralli jäi WRC kalendrist välja

29.09

Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

25.09

Männama ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse

21.09

Esapekka Lappi lõpetab sõitjakarjääri ja hakkab tulevikulootusele mentoriks

21.09

Tänak: tore oli jälle võistelda!

20.09

Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga

19.09

FOTOD | Uus rallivõistkond Project Rally One esitles autot

19.09

Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

sport.err.ee uudised

19:50

Neli väravat viisid Tammeka karikavõistlustel veerandfinaali

19:10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

18:36

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

17:46

Noormeeste jalgpallikoondis viigistas Armeenia eakaaslastega

17:14

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

16:06

Paalberg lõpetas vigastuspausi ja sai esindusmeeskonnas kirja väravasöödu

15:45

Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

14:57

Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

14:20

Eesti vehklejate tiitlivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

13:46

Edmonton ja Vancouver viskasid kahe peale 16 väravat

13:08

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

12:32

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

11:55

Eesti-Läti liiga uustulnuk sai lisaajal esimese võidu kätte

11:18

Tartu linnamaratonil selguvad ka poolmaratoni Eesti meistrid

10:41

Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

09:59

Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga

09:24

Tribuntsov jäi MK-etapil finaalist välja, aga uks on irvakil

09:07

Tiitlikaitsja Aces lükkas Feveri veerandfinaalis konkurentsist

08:38

Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

loetumad

01.10

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

01.10

Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

01.10

Thierry Neuville plaanib vaheaastat: praegu tundub selleks parim aeg

01.10

Ronaldo lahkus Portugali koondise juurest: aja jooksul saate teada kogu tõe

01.10

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

08:38

Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

01.10

Luksemburg jäi Eesti-mängu eel vigastuse tõttu kaptenist ilma

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

01.10

MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

12:32

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo