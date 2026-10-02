Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

Võistluspäeva esimeses pooles ühe kiiruskatse võitnud Neuville sai pausile järgnenud viiendal katsel tiimikaaslase Adrien Fourmaux järel teise koha (+3,6) ning oli nobedaim järgmisel kahel mõõduvõtul. Neuville tõusis seitsmenda katse järel kokkuvõttes Fourmaux ette liidrikohale. Hyundai piloote lahutab vaid 0,4 sekundit.

MM-tiitli nimel heitlevatest meestest on kokkuvõttes parimal positsioonil Oliver Solberg (Toyota), kes asub kolmandal kohal (+12,3). Sami Pajari (Toyota) ja sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) on vastavalt viiendal (+40,2) ja kuuendal kohal (+1.08,9). Nende ja esikolmiku vahel hoiab neljandat kohta Sebastien Ogier (Toyota; +37,4).

WRC2 klassis MM-tiitli kindlustanud Robert Virves (Škoda) pidi hommikul neljandal katsel rehvi vahetama ning sama juhtus temaga ka viiendal katsel. Virves sai kuuendal katsel neljanda koha ja lõpetas päeva katsevõiduga. WRC2 kokkuvõttes on eestlane kaheksas (+2.54,9), juhib britt Gus Greensmith (Toyota).

Laupäeval sõidetakse Sardiinias kuus kiiruskatset kogupikkusega 123,7 katsekilomeetrit. Päeva esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 9.01.