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Tribuntsov sai MK-etapil viienda koha

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Ralf Tribuntsov jäi Bakuus toimuval MK-etapil 100 meetri seliliujumises endale kuuluvast rahvusrekordist 0,2 sekundi kaugusele ning sai viienda koha.

Hommikuses eelujumises 50,90 ujunud ning seda finaalis 0,78 sekundi võrra parandanud Tribuntsov sai finaalis viienda koha (50,12). Mullu Torontos püstitatud Eesti rekordist (49,92) jäi ta 0,2 sekundi kaugusele.

MK-etapil sai esikoha lõuna-aafriklane Pieter Coetze ajaga 49,11. Tegemist on ühtlasi uue Aafrika maailmajao rekordiga. Teise koha sai venelane Pavel Samusenko ajaga 49,24, pjedestaalile pääses veel 49,89 kirja saanud ameeriklane Shaine Casas. Tribuntsovi ja esikolmiku vahele mahtus veel kanadalane Blake Tierney (50,08).

Tribuntsov sai hooaja esimesel MK-etapil 50 meetri vabaujumises neljanda koha, 50 meetri seliliujumises kokkuvõttes 12. koha ning nüüd 100 meetri seliliujumises viienda koha.

MK-sarja teine etapp toimub 8.-10. oktoobrini Usbekistanis Taškendis ning viimane etapp 15.-17. oktoobrini Kasahstanis Astanas. Detsembri alguses peetakse maailmameistrivõistlused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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