Kohus ei võtnud endiselt Heiki Nabi hagiavaldust menetlusse

Eelmisel nädalal jättis kohus Nabi hagiavalduse ja hagi tagamise avalduse käiguta ning talle anti nädala lõpuni aega puuduste kõrvaldamiseks. Praegu ei ole kohus hagi menetlusse võtmist veel otsustanud.

"Hetkel on kohus selles asjas andnud Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-le ning SA-le Eesti Antidoping nädalase tähtaja seisukoha esitamiseks, hagi menetlusse võtmise ja hagi tagamise taotluse kohta," vastati ERR-i venekeelsele uudisteportaalile Harju maakohtust. "Peale seda saab kohus lahendada hagi menetlusse võtmise ja hagi tagamise taotlused."

Maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Nabi teatas 14. märtsil, et esitas Harju maakohtule hagi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse tegevuse suhtes, milles taotles talle määratud esialgse võistluskeelu tühistamist.

6. jaanuaril võeti Nabilt võistlusväline dopinguproov, mis sisaldas keelatud ainet letrosooli. Eesti Antidoping määras talle seepeale esialgse võistluskeelu.

Nabi palus kohtul esialgne võistluskeeld tühistada, kuna tema sõnul pole talle antud võimalust seletuste andmiseks enne ega pärast võistluskeelu kehtestamist. Samuti varjatavat tema eest esialgse võistluskeelu määramise materjale.

Nabi on teatanud ka soovist avada B-proov, kuid siiani pole ta koroonaviirusest tingitud reisipiirangutele ja enda haigestumisele viidates otsustanud, millal seda teha.

"Süüdistusi, mis seal esitatakse, on kerge tagasi lükata. Kui dopinguproov avatakse ja sealt leitakse midagi, mis ei tohiks seal olla, nimetatakse seda halvaks leiuks. Tegemist ongi halva olukorraga. Halba olukorda saab lahendada koostöös, üheks selleks võimaluseks on, kui sportlane teatab esimese nädala jooksul, et soovib avada B-proovi. Tema viiendal päeval teatas, et tahab B-proovi avada. Tänase päevani ei ole nad B-proovi avanud, neil on mingid põhjused, miks nad seda ei tee," kommenteeris Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse nõukogu liikme Kristjan Port ERR-ile Nabi esitatud süüdistusi.

"Teiseks tuleb pressiteatest välja, nagu poleks talle antud kahte nädalat aega seletuste andmiseks. Tema sellest loobus. Kolmas suurem vaade oleks ka sellele, et me ei ole süüdistust esitanud. Meie seda ei tee, meie kogume andmeid," lisas Port. "Süüdistuse esitab distsiplinaarkolleegium. Kui süüdistus on kokku pandud, siis tutvustatakse nii süüdistatavale kui kolleegiumile, millest süüdistus koosneb. Nemad otsustavad, kas karistada ja kuidas karistada. Meie ei pea praegu mingit algmaterjali isegi edastama."