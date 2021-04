Keres: kas Nabi B-proov on negatiivne või positiivne, ei oma süü seisukohalt tähtsust

Heiki Nabi ja tema esindaja, vandeadvokaat Paul Keres ei soovi Harju maakohtu otsust nende kaebust dopingujuhtumi osas menetlusse mitte võtta enam apelleerida. Kuna see protsess võtaks liiga kaua aega, on Nabi tiim keskendunud esimeses järjekorras soovile saada õigust ikkagi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juures ning kui see ei õnnestu, siis kaevata juhtum rahvusvahelisse spordikohtusse.

Nabi ja Keres on kindlad, et kuna dopinguproovist leitud aine kogus on äärmiselt väike, siis ei saa olla tegemist dopingujuhtumiga. Letrosooli sisaldus A-proovis 0,6 ng/ml ehk väga palju vähem (Kerese sõnul 500 kuni 200 korda) kui nendel juhtumitel, mil sama aine eest on võistluskeeld määratud.

Kerese sõnul on neil olnud abiks kaks rahvusvaheliselt tunnustatud antidopingu eksperti, kelle nimesid ta küll ei soostunud nimetama. "Üks neist, kel on enam kui 30 aastat antidopingu-alast tegevust, on öelnud järgmist: sellise näidu puhul tuleb arvestada juhuslike saastumistega ja otsida neid laialdaselt - ravimid, toidulisandid, liha, higi kaudu pärast kokkupuudet teiste inimestega," selgitas Keres.

"Teine rahvusvaheline spordimeditsiiniekspert ütleb, et juhuslik saastumine on võimalik ka jõusaali atribuutika kaudu, kui seda on varem kasutanud inimene, kes teadlikult kasutab letrosooli."

Keres tõi välja ka paar kaasust, kus näiteks itaallannast tennisist Sara Errani mõisteti õigeks sada korda suurema kontsentratsiooniga näidu puhul ja kellele ei määratud isegi esialgset võistluskeeldu.

Keres loodab antud faktide valguses loota, et Eesti Antidoping siiski tühistab Nabi võistluskeelu. "Olen esitanud neile korduva palve. Teine variant, et tühistab rahvusvaheline spordikohtus Lausanne'is. Eelistame esimest, aga valmistame ette ka CAS-i kaebust."

Lisaks seisab ees ka B-proovi avamine. "Kas B-proov on positiivne või negatiivne, ei oma süü seisukohast mingit tähtsust," jätkas vandeadvokaat. "Nii väikseks ei ole võimalik tabletti lõigata, et saada 0,6 nanogrammi. Mingisugust sooritust parandavat mõju ei ole."

Kerese sõnul ei ole tõenäoline ka variant, et väike näit tuleneb jääknähtudest. "Me oleme selle välistanud. Kui tegemist oleks jääknähtudega, siis peaks organismis leiduma teisi viiteid koos tavapäraselt kasutatavate ainetega ja need tulevad lihtsalt vereproovist välja."

"Aga Heiki vereproovid näitavad täiesti normaalseid näite. Letrosool on kahepäevase poolestusajaga. Selleks, et jõuda 6. jaanuaril 0,6 nanogrammini, pidi viimasest teadlikust tarvitamisest olema mitu kuud möödas. Aga test tehti ka septembri lõpus ja see oli puhas."

Keres kõneles ka veel ühest võttest, mis aitaks Nabi süütust tõestada. Nimelt saab letrosooli olemasolu organismis välja selgitada ka kehakarvade testimise abil. Tema sõnul pole EADSE soovinud seda teed minna.

"Letrosooli teadliku tarvitamise korral talletub ka karva sisse ja siis on võimalik teha tarvitamiskalender. Seda tehti näiteks Sara Errani puhul. Meie probleem on see, et ehkki need on CAS-i praktikas tunnustatud analüüsid, on meil usaldusväärset analüüsi võimalik saada ainult läbi Eesti Antidopingu, kes keeldub seda tegemast."

Keres selgitas, et kuna dopingujuhtumite puhul on lahendavad asju vahekohtud, kes aktsepteerivad vaid Maailma Antidopingu (WADA) akrediteeritud laboreid, siis neile on ligipääs vaid Eesti Antidopingul. "Meil ei ole võimalik neilt testi tellida. Me saame paluda, et Eesti Antidoping telliks neilt testi. Nad on sellest keeldunud."

"Nad väidavad, et see ei ole tunnustatud meetod, aga see on vale," jätkas Keres ja lisas, et seda meetodid tunnustavad näiteks rahvusvaheline tenniseföderatsioon ja rahvusvaheline spordikohus. "See ei ole eksperimentaalne, vaid kõva teadus. Hard science."

Enne pressikonverentsi:

Kahekordse maailmameistri Nabi aasta alguses antud võistlusvälisest dopinguproovist leiti halb analüütiline leid, misjärel määrati sportlasele esialgne võistluskeeld. Veebruari lõpus teatas Londoni olümpiahõbe Nabi, et soovib avada B-proovi ja pikendada seletuskirja tähtaega, ent Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse nõukogu liikme Kristjan Pordi sõnul pole sportlane B-proovi jätkuvalt avanud. 14. märtsil edastas Nabi Antidopingu ja Spordieetika SA ning Eesti Antidopingu SA vastu hagi ja vaidlustas võistluskeelu, kuid 6. aprillil teatas Harju maakohus, et keeldub hagi menetlusse võtmast ja võistluskeelu peatamast.

"Kohus nõustus meie seisukohaga, et käesoleval juhul valis sportlane oma õiguste kaitseks tee, kus hagi rahuldamine ei ole selles esile toodud asjaolude õigsust eeldades võimalik," kommenteeris kohtuasjas antidopingu organisatsioone esindav vandeadvokaat Ingeri Luik-Tamme.

"Üldiselt on kõige kiirem ja efektiivsem viis dopingujuhtumite lahendamiseks ja tõe selgitamiseks spordi vahekohus – Eestis menetlevad dopingureeglite võimalikke rikkumisi Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium ja apellatsioonikolleegium, rahvusvahelisel tasandil CAS (Rahvusvaheline spordiarbitraaž)."