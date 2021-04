Nabi vannub süütust: isegi konkurendid on mulle kaasa tundnud

Eelmise nädala lõpus osutus Heiki Nabi halba analüütilist leidu sisaldanud dopinguproovi B-proov samuti positiivseks.

"Nagu ütles president Lennart Meri: "seis on s*tt, aga see on meie tuleviku väetis". Sisimas ikka loodad, et äkki oli mingi eksimus, mingi viga ja ei ole B-proov positiivne, aga see tõenäosus oli ikka suur," rääkis Nabi esmaspäeval "Ringvaates".

"Ma ei ole mitte kunagi dopingut tarvitanud ja ei ole sellele isegi mõelnud," kinnitas Londoni olümpiahõbe. "Selle juures ongi raske see, et vaadates meie dopingujuhtumite ajalugu, jääb inimestele tunne, et tipus kõik panevad ja see on loomulik. Kui jätta see pool aga kõrvale ja mõelda korraks selles võtmes, et kui sportlane tegelikult ei tarvitanud, kui raske see olukord siis on?"

Nabi esindaja, vandeadvokaat Paul Kerese kinnitusel näitas A-proov letrosooli metaboliitide kontsentratsiooni 0,6 ng/ml kohta, korrigeeritud arvutuste järgi 0,49 ng/ml kohta.

"Kuna see on nii väike näit, viitab see juhuslikule saastumisele," sõnas Nabi. "Ka see tundub ulme, aga see peab nii olema, sest ma ei ole seda tarbinud. Kui oleksin tarbinud, oleks see näit palju suurem. 17. veebruaril tuli mulle antidopingust kõne, ma ütlesin, et ma ei ole sellest ainest kunagi kuulnud, ma ei teadnud sellest ainest mitte midagi. Nüüd öelda mulle, et olen seda ainet teadlikult sisse krõbistanud, on liig. See ei ole tõsi. Selle eest pean ma seisma, selle eest pean ma võitlema."

Kuidas letrosool võis Nabi organismi jõuda? "Ma ei tahaks uskuda, et keegi on seda mulle sokutanud. See tundub liiga meelevaldne. Aga joogist, toidust, higist, kokkupuutest inimesega, kes on seda tarvitanud... kuna see kogus on nii väike, on selline võimalus olemas," ütles olümpiahõbe.

Eelmise nädala lõpus rääkis keelatud ainete valdkonna asjatundja Margus Annuk Postimehele, et juhuslikult selline aine sportlase organismi ei satu, sama kordas ERR-ile ka Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe.

"Minu jaoks on neid väiteid lihtne ümber lükata, sest mina tean, et ma ei ole tarvitanud," ütles Nabi. "Mina tean. Kui see aine on kuskil minu [toidu]lisandi sees olnud, pole see samuti teadlik käitumine. Ma olen kindel, et seal ei ole, aga kui on, siis pole see dopingu tarvitamine, vaid justkui lotos osalemine. Seda ei ole kerge tõestada, aga peame üritama, vähemalt näitama, et sportlane teeb, mis ta suudab."

"Mulle on individuaalsed trennid lubatud, üritan hoida kehas sellist toonust ja valmisolekut, et kui on võimalus alustada heal tasemel treenimist, oleks keha võimalikult heas olukorras. Üritan teha maksimumi, mis võimalik on. Maadluspool on täiesti väljas - mul saab viimasest maadlustreeningust kaks kuud. Tunnetuse taastamine võtab ka aega. See on töö, aga see on võimalik. Elus on palju uskumatuid asju juhtunud."

Nabi sõnul on talle toetust avaldanud isegi konkurendid. "Kui sa maadlusringkondades liigud, oled koos laagrites ja võistlustel, ja kui keegi teeb kuu ajaga äkki mingi imemuutuse või arenguhüppe, võib tekkida kahtlus. Mina ei ole kunagi kuu ajaga mingit hirmsat hüpet suutnud teha. Konkurendid tunnevad üksteist. Mulle on kirjutanud konkurendid, kes on mulle kaasa tundnud. Keegi pole mulle halvasti öelnud, võib-olla nad mõtlevad, aga ei ütle."

"Praegu näen ainult positiivset stsenaariumit," kinnitas Nabi. "Negatiivset on juba nii palju olnud. Olen positiivselt meelestatud ja näen ennast võistlemas Tokyo olümpial. See on võimalik, sest mul on OM-pääse lunastatud. Kui mul seda poleks, oleks see läinud rong. Loomulikult on see suureks väljakutseks, aga kui õiglus saab jalule seatud ja kõik on korras, on võimalik veel head tööd teha."