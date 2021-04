Port: aine võis kehasse sattuda juhuslikult, aga Nabi valis vale strateegia

Kas on võimalik, et Heiki Nabi on täiesti mitteteadlik sellest ainest oma organismis ja see võib tema organismi sattuda juhuslikult?

See on täiesti võimalik.

Kuidas on võimalik, et see võib juhuslikult tema organismi sattuda?

Näiteks ta sööb midagi ja keegi on selle toidu sisse poetanud. Me ju ei tea seda põhjust. Tema kaitsetiim tõi esile Sara Errani juhtumi, kes väitis, et tema ema toidutegemise ajal kukkus see toidu sisse. Sportlane peab tõestama, et ta ei ole olnud hoolimatu ja et ta ei ole olnud teadlik. Sara Errani puhul seda üritati tõestada, antud loos peaks tegelema rohkem hoolimatuse ja teadmatuse ümberlükkamisega. Antud juhul jääb mulje, et kaitsmistiim on taktikaks valinud avalikkuse eksitamise ja isegi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse ründamise. Need ei ole ülesanded, mis teda aitavad.

Kaitse on öelnud, et Heiki Nabi saatus on nii-öelda juuksekarva sees ja teid see ei huvita, mida näitab Heiki Nabi juuste analüüs tema organismi seisundi kohta.

See ei ole huvi küsimus, see on puhtalt ainult tõestamise küsimus. See on jällegi üks näide, kuidas nad eksitavad. Meie kohustuseks on näidata neid asjaolusid, mis seda süüdistust tõendavad. Juuksekarva kasutamine tõendina on ka Sara Errani näitel CAS-i poolt ümber lükatud, kuna see ei ole piisavalt tõendatud metoodika.

Miks võiksid sportlased letrosooli kasutada, mida ta inimesega teeb?

Seal on paar strateegiat, mis selle eesmärgiks on. Kui hästi palju kasutada kehavälist meessuguhormooni, siis osa sellest muudetakse naissuguhormooniks ja meestel hakkavad esile tulema naistele sekundaarsed sootunnused. Teine meetod, mida võib arvata jõualade puhul, on see, et osa testosterooni muutub östrogeeniks ehk naissuguhormooniks ja letrosool üritab seda blokeerida ehk suurendada meessuguhormooni hulka, mis on olnud tüüpiline eesmärk dopingu kasutamisel.

Kas olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi jõuab järgmisteks olümpiamängudeks end veel puhtaks tõestada?

Võib-olla. Ma arvan, et ta on oma strateegiat valides kaotanud väga palju aega. Ta oleks pidanud kohe algusest halba leidu aktsepteerima ja otsima tõendeid, selgitusi selleks, et näidata, et tema ei ole süüdi, ei ole olnud hoolimatu ega pole olnud teadlik nendest põhjustest, mis selle aine tema organismi on toonud. Aga ta ei ole sellega tegelenud.