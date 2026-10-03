Poolmaratoni Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Hussar
Laupäeval toimunud Tartu Linnamaratoni raames selgusid Eesti meistrid poolmaratoni distantsil.
21,1 km pikkuse distantsi võitis Deniss Šalkauskas ajaga üks tund, kuus minutit ja 16 sekundit. Ta edestas teise koha saavutanud Karel Hussarit 22 sekundiga. Kolmanda koha sai Morten Siht (+1.20).
Naiste seas tuli poolmaratonis kolmandat korda Eesti meistriks Liis-Grete Hussar, kes läbis distantsi ajaga üks tund, 16 minutit ja 47 sekundit ning saavutas absoluutarvestuses 22. koha. Kahvatumad medalid läksid Külli Sizaskile (+0.47) ja Helen Bellile (+1.14).
Põhidistantsil võidutses Bert Tippi (2:31.26). Ta edestas täpselt minutiga endist laskesuusatajat Raido Ränkelit. Pronksmedalile jooksis Frank Reinhold (+5.41). Naiste seas moodustasid esikolmiku Kertu Kula (3:01.11), Bret Schär (+4.31) ja Kadri Veske (+9.48).
10 km jooksu võitis Jürgen Joonas (31.02), teise koha sai Tiidrek Nurme (+1.01) ja kolmas oli Sten Sihver (+1.09). Naistest oli kiireim Minna Kelk (36.43), kellele järgnesid Helen Bell (+0.29) ja Kaisa Kukk (+1.06).
Toimetaja: Henrik Laever