Vallimäe: Nabi B-proov näitab, et keelatud aine organismis leidumine polnud juhuslik

"Eesti Antidopingu jaoks on see üks protseduuri osa," selgitas Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) juhatuse liige Henn Vallimäe intervjuus ERR-ile.

"Me oleksime võinud ka ilma B-proovita oma asjaga edasi minna, aga B-proovi avamine oli sportlase ja tema tiimi soov, see on nüüd tehtud ja kinnitas A-proovi halba leidu. Piirduksingi praegu sellega, et oleme kinnitanud halva analüütilise leiu ja läheme nüüd oma eeluurimisega edasi. Ootame ikkagi sportlaselt sisulisi selgitusi, oleme andnud selleks seitse päeva ja toonitame seda, et sportlasel on õigus, mitte kohustus, selgitusi anda."

"Seitsme päeva pärast vaatame, kas meil on piisavalt andmeid koos, et vormistada lõpuks toimik ja see esitada meie dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile. Toimiku sisuline märksõna on etteheide. See on etteheide võimaliku dopingureegli rikkumise kohta. Praegu on laual ikkagi ainult halb analüütiline leid," sõnas Vallimäe.

Londoni OM-hõbe ja kahekordne maailmameister Nabi andis võistlusvälise positiivse dopinguproovi aasta alguses. Maadleja dopinguproov A-proov sisaldas keelatud ainet letrosooli, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut.

"Kõik läks arvatud stsenaariumi järgi. Nüüd ootan kannatamatult detailseid laboritulemusi, millega võib minna nädal või veidi kauem. Siis astume järgmised sammud minu ausa nime kaitseks nii Eestis kui rahvusvahelises spordiarbitraažikohtus CAS-is," sõnas Nabi pärast B-proovi tulemuste selgumist reedel.

"Distsiplinaarkolleegium on vahekohus, kus pooled esitavad oma tõendid. Vahekohus peab juhinduma WADA reeglitest, eelkõige on sportlasel oma väidete ja põhjenduste tõestamise kohustus. Kui paraku halb analüütiline leid leitakse, siis on süü automaatselt sportlase poolel ja tema peab oma süütust tõestama. Kodumaine menetlus on kordades kiirem kui kuskil mujal ja ma ei kahtle, et distsiplinaarkolleegium langetab õiglase otsuse," selgitas Vallimäe.

Nabi jaoks jääb kehtima esialgne võistluskeeld, olümpiahõbe ei tohi ka organiseeritult treenida. "Oleme seda meelt, et esialgse võistluskeelu seadmine oli põhjendatud," kinnitas Vallimäe. "Ka B-proovi leiu kinnitus näitab, et keelatud aine organismis leidumine ei olnud juhuslik. Küsimus on proportsionaalsuses - kui distsiplinaarkolleegium menetlust alustades leiab, et võiks esialgse võistluskeelu maha võtta, siis nad saaks seda teha, neil on see voli olemas. Praeguste andmete alustel ei ole meil põhjust selle mahavõtmist isegi kaaluda."

"Kindlasti on see kodumaine menetlus kordades kiirem kui võiks olla spordiarbitraažis, aga me ei räägi siin päevadest ega nädalatest. Arvan, et ajaraam kaks kuud oleks optimaalne, kui kõik läheb ladusalt," tõdes Vallimäe.