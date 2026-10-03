Martin Arumäe: me ei ole ainsad, kellel on noor koondis

Reede oli koondiste mänedžeridele kõige kiirem tööpäev, sest neil tuli tegeleda erinevate ülesannete ja tehniliste protseduuridega, sealhulgas kiivrite ja kaitsmete kontrollimisega ning meedia ballot'iga ehk stardikohtade valimisega. "Päev otsa on jooksmist olnud, aga minu kõige tihedam tööpäev on tehtud. Nüüd hakkab poiste tööpäev," ütles Arumäe ERR-ile.

Eesti koondis oli võistluste eel sunnitud ühe muudatuse tegema, kui vigastada saanud Harri Kullase asemel kaasati võistkonda debütant Kaarel Tilk, kes on tänavu kaasa teinud Saksamaa meistrivõistlustel. "Kaarel on tubli. Ta on Saksamaa meistrivõistlustel saavutanud esikümne ja esiviisiku kohti. Eestis oli ta vägagi Eesti meistritiitli lainel, mida küll viimase kahe etapiga koju ei toonud. Ehk ta on oma vigadest õppinud. Kokkuvõttes kõva drive, talle sobivad kõva pinnasega rajad. Inimesena on ta hea meeskonnamängija, nii et ma arvan, et ta teeb väga hea tulemuse," iseloomustas Arumäe Tilka.

Tilga kõrval esindavad nooremapoolset Eesti koondist veel Jörgen-Matthias Talviku ja Sebastian Leok. "Ma niimoodi statistikat ei ole teinud, aga ega me ei ole ainsad, kellel on noor koondis. Võib-olla Hollandil on üsna vana koondis praegu, aga neid noori koondiseid on veel. Ma arvan, et see on õige suund, et anname noortele võimaluse. Ja ma millegipärast arvan, et järgnevatel aastatel võib meie koondise keskmine vanuse number veel nooremaks minna. Nimesid nimetamata, meil on kiireid noori peale tulemas, kes kindlasti on vihased ja nõuavad oma kohta koondises ning üldse maailmaareenil tervikuna. Nii et ma arvan, et meie koondise keskmine number läheb alla. Euroopa üldises mõistes arvan, et meie koondise keskmine vanus on üsna keskpärane võrreldes teiste koondistega," sõnas Arumäe.

Arumäe peab A-finaali jõudmist realistlikuks eesmärgiks. "Me ei peaks tulema läbi B-finaali, nagu tegime seda Ameerikas. Mingil määral oleme mõnest oma veast õppinud, mis Ameerikas valesti läks. Oleme mehaanikutega ja tiimiga rääkinud, mida ei tohi teha. Kõigil on eesmärk sõita lõpuni. Homne (laupäeva - toim.) eesmärk number üks on saada finaali. Kui me finaalis oleme, siis seame uue eesmärgi," ütles Arumäe.

"Üldiselt on Eesti koondis ikkagi üsna tihti seal esikümne piirimail – eks see on see, mida fännid kodus ootavad. Vaevalt, et keegi ootab, et me oleksime 20-ndad, ikkagi eeldatakse Eestilt vähemalt kohta esikümnes. See on kindlasti poiste mõttes, aga kõigepealt teeme homse päeva ära," lisas ta.

Arumäe usub, et Eesti koondise sõitjad on suurvõistluseks pigem positiivselt elevil kui närvis. "Ma ei oska nende eest rääkida, aga nii palju kui oleme koos juttu ajanud, tunduvad nad seda üsna vabalt võtvat. Jörgenil on väga palju kogemusi, tema jaoks on see juba... ma võin eksida, aga äkki viies Rahvuste Kross," märkis Arumäe.

"Sebastiani pluss on see, et tal on isa, kes on 22 korda käinud ja olnud Eesti parim motosportlane – võime öelda isegi 21. sajandi parim motosportlane Eestis. Tanel [Leok] on teda väga hästi treeninud ja mentaalselt ette valmistanud. Ta ise on tohutult küps oma suurvõistlustega. Ta on vägagi tugeva hooaja teinud, nii et ma arvan, et tal ei ole mingit närvi selles mõttes. Mingi ärevus kindlasti on ja peabki olema, aga ta kindlasti ei karda seda võistlust, vaid on 100% valmis selleks," jätkas ta.

"Kaarlil on see esimene nii suur võistlus ja esimest korda koondises nagu Sebastianilgi. Tal on ärevus kindlasti kõrgem kui teistel poistel, aga samas on ta näidanud Eestis ja Saksamaal võisteldes, et ta suudab sellest üle olla. Tal on alguses tugev särtsatus – ta suudab teha hea stardi raskes olukorras ja võidelda. Ma arvan, et ta suudab seda ka siin näidata," lisas Arumäe.

Eesti sai stardikoha loosimisel seitsmenda valiku. "See on väga hästi! Viimastel aastatel oleme kogu aeg just need top10 stardikohad saanud, nii et selles mõttes läks väga hästi," ütles Arumäe.