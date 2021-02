Heiki Nabi andis positiivse dopinguproovi

Kreeka-rooma maadluse tiitlivõistlustelt seitse medalit võitnud 35-aastane Nabi andis positiivse dopinguproovi aasta alguses. Leiust tulenevalt alates kolmapäevast esialgset võistluskeeldu kandva maadleja dopinguproov sisaldas keelatud ainet letrosooli, mis aitab suurendada lihaste kasvu ja arengut.

"Olin ja olen siiani šokis! Ma siiralt ei kujuta ette, kuidas sai selline aine mu organismi sattuda. Teadmatus on sellises olukorras kõige valusam ja hullem. Käsi südamel – olen alati teinud sporti ausa mängu reeglitest kinni pidades," lausus Budapestis treeninglaagris viibiv Nabi Eesti Maadlusliidu pressiteate vahendusel. "Kui kuulsin, et kõnealust ainet sisaldavad naiste rinnavähi ravimid, hämmeldus minus ainult süvenes."

Nabil on 23. veebruarini aega teatada soovist avada ja analüüsida B-proov ja 3. märtsini, et saata Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele (EADSE) seletuskiri. Maadleja sõnu plaanib ta nõuda B-proovi avamist. "Loomulikult pean laskma selle avada. Mul ei ole lihtsalt teist teed."

"Teeme tekkinud äärmiselt ootamatus olukorras igakülgset koostööd nii Heiki Nabi kui EADSE-ga. Meie esimene ja suurim soov ei ole kedagi hukka mõista, vaid aidata kaasa tõe selgumisele," lisas Eesti maadlusliidu peasekretär Jaanika Kaljola.

Kultuuriminister Anneli Ott: ootame ära sportlase selgitused

Kultuuriminister Anneli Ott teatas maadleja Heiki Nabit puudutava dopingutarvitamise kahtluse avalikuks saamise järel, et igasuguse dopingutarvitamise suhtes kehtib nulltolerants.

"Uudis on väga ootamatu. Dopingutarvitamise osas valitseb nulltolerants. Keelatud ainete tarvitajatel või sellele kaasaaitajatel spordis kohta ei leidu. Iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti ning paneb pinge alla sportlased, kes teevad oma tööd ausalt," toonitas kultuuriminister Anneli Ott.

"Eriti keeruliseks muudab praegune kahtlustus asjaolu, et Seefeldi skandaal on veel väga värske ning Heiki Nabi on üks meie medalilootus eelseisvatel Tokyo olümpiamängudel. Me ootame ära sportlase selgitused, B-proovi tulemuse ja järgmised sammud," lisas minister.