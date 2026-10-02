Duplantis jätab sisehooaja vahele

Maailmarekordimees selgitas, et otsus sisehooaeg vahele jätta sündis soovist puhata äsja lõppenud pikast ja pingelisest võistlushooajast.

"Tahan anda kehale vajalikku puhkeaega, et saaksin võistlustulle naasta parimas füüsilises vormis. Mul oli fantastiline hooaeg. Armastan teivashüpet ja tahan jätkuvalt ennast proovile panna, kuid tänavu oli suvine võistluskalender liiga koormav," kommenteeris Duplantis pressiteate vahendusel.

Sisehooajast loobumine tähendab, et rootslane ei osale märtsi alguses Valencias toimuvatel Euroopa sisemeistrivõistlustel. Ta jäi eemale ka viimaselt kahelt sise-EM-ilt, mis toimusid möödunud aastal Apeldoornis ja 2023. aastal Istanbulis.

"Minu fookus on korralikult treenida ja valmistuda välihooajaks, mis algab maikuus ja kestab kuni septembris toimuvate maailmameistrivõistlusteni. Ootan juba, et saaksin tugevamana tagasi tulla ja välihooajal teid kõiki taas näha," lisas ta.

26-aastane Duplantis nihutas sel hooajal maailmarekordi 6.31-ni ning tuli tiitlivõistlustel kullavõitjaks nii märtsis sisemaailmameistrivõistlustel kui ka augustis Euroopa meistrivõistlustel.