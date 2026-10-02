X!

Duplantis jätab sisehooaja vahele

Kergejõustik
Armand Duplantis.
Armand Duplantis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Rootsi teivashüppekuulsus Armand Duplantis otsustas järgmise aasta sisehooajal võistlemisest loobuda.

Maailmarekordimees selgitas, et otsus sisehooaeg vahele jätta sündis soovist puhata äsja lõppenud pikast ja pingelisest võistlushooajast.

"Tahan anda kehale vajalikku puhkeaega, et saaksin võistlustulle naasta parimas füüsilises vormis. Mul oli fantastiline hooaeg. Armastan teivashüpet ja tahan jätkuvalt ennast proovile panna, kuid tänavu oli suvine võistluskalender liiga koormav," kommenteeris Duplantis pressiteate vahendusel.

Sisehooajast loobumine tähendab, et rootslane ei osale märtsi alguses Valencias toimuvatel Euroopa sisemeistrivõistlustel. Ta jäi eemale ka viimaselt kahelt sise-EM-ilt, mis toimusid möödunud aastal Apeldoornis ja 2023. aastal Istanbulis.

"Minu fookus on korralikult treenida ja valmistuda välihooajaks, mis algab maikuus ja kestab kuni septembris toimuvate maailmameistrivõistlusteni. Ootan juba, et saaksin tugevamana tagasi tulla ja välihooajal teid kõiki taas näha," lisas ta.

26-aastane Duplantis nihutas sel hooajal maailmarekordi 6.31-ni ning tuli tiitlivõistlustel kullavõitjaks nii märtsis sisemaailmameistrivõistlustel kui ka augustis Euroopa meistrivõistlustel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

11:18

Tartu linnamaratonil selguvad ka poolmaratoni Eesti meistrid

30.09

Esilinastus dokumentaalfilm odaviskajast Magnus Kirdist

30.09

Joobes autojuhtimine viis Mägi kriminaaluurimise alla

29.09

Kirdi treener: pidev vigastustest taastumine on nagu peaga vastu seina jooksmine

29.09

Maailmarekordit ohustanud maratoonar jooksis rebenenud kannakõõlusega

28.09

Valed jalanõud maksid Kasahstani käijale kuldmedali

28.09

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse

27.09

Šalkauskas võitis esimest korda Paide-Türi jooksu, naistest kiireim Hussar

27.09

Berliinis oli ohus naiste maratoni maailmarekord

25.09

Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu

23.09

Maailma ühel mainekamal ultrajooksul osaleb kaks eestlast

20.09

Galerii: Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu MM-il kolme Eesti rekordit

20.09

Almgren nihutas MM-il Euroopa rekordit, Siht isiklikku tippmarki

20.09

Kirt ja Ikauniece karjääri lõpetanud vigastustest: igal saavutusel on oma hind

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

19.09

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

19.09

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

19.09

Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees

sport.err.ee uudised

19:50

Neli väravat viisid Tammeka karikavõistlustel veerandfinaali

19:10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

18:36

Djokovic elas väikese ehmatuse üle

17:46

Noormeeste jalgpallikoondis viigistas Armeenia eakaaslastega

17:14

Rahvusvahelist jäähokiliitu hakkab vedama sakslane

16:44

Duplantis jätab sisehooaja vahele

16:06

Paalberg lõpetas vigastuspausi ja sai esindusmeeskonnas kirja väravasöödu

15:45

Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

14:57

Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

14:20

Eesti vehklejate tiitlivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

13:46

Edmonton ja Vancouver viskasid kahe peale 16 väravat

13:08

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

12:32

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

11:55

Eesti-Läti liiga uustulnuk sai lisaajal esimese võidu kätte

11:18

Tartu linnamaratonil selguvad ka poolmaratoni Eesti meistrid

10:41

Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

09:59

Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga

09:24

Tribuntsov jäi MK-etapil finaalist välja, aga uks on irvakil

09:07

Tiitlikaitsja Aces lükkas Feveri veerandfinaalis konkurentsist

08:38

Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo