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Eesti vehklejate tiitlivõistluste medalid jõudsid spordimuuseumisse

Vehklemine
Katrina Lehise medal 2026. aasta vehklemise MM-ilt
Katrina Lehise medal 2026. aasta vehklemise MM-ilt Autor/allikas: Maris Solvak
Vehklemine

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis saab alates tänasest näha Eesti epeenaiskonna tänavu võidetud maailmameistrivõistluste hõbemedalit ning Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit.

Eesti naiste epeekoondis koosseisus Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva ning varuvõistleja Veronika Zuikova võitis juulis Hongkongis toimunud maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Lehis, Embrich ja Beljajeva kuulusid ka Tokyo olümpiavõitjaks tulnud Eesti naiskonda.

Lisaks 2026. aasta medalitele saab väljapanekus näha Julia Beljajeva, Irina Embrichi ja Katrina Lehise võistlusvarustust nii Tokyo olümpiamängudelt kui ka teistelt olulistelt võistlustelt.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kuraatori Rait Männiku sõnul on rõõm Eesti vehklejate tipphetki muuseumi külastajatele vahendada. "Eesti vehklemine on meile pakkunud medalirõõmu väga paljudel hooaegadel ja tänavune aasta ei ole erand. Eriti hea meel on selle üle, et saame auhinnamedaleid näidata koos varustusega, mis seob need saavutused Eesti vehklemise veidi varasemate suurhetkedega," sõnas Männik.

Teel finaali võitsid Eesti vehklejad kõik neli kohtumist. Finaalis jäi Itaalia peale minimaalse, 31 : 30 paremusega. MM-hõbe oli Eestile tänavu juba teine vehklemise tiitlivõistluste medal. Juunis krooniti Katrina Lehis Prantsusmaal Antonys individuaalseks Euroopa meistriks.

Väljapanek asub spordimuuseumi fuajeevitriinis ning seda saab muuseumi lahtiolekuaegadel piletita vaadata novembri lõpuni. Värskeid tiitlivõistluste autasusid täiendavad Eesti tippvehklejate võistlusvarustus ja esemed varasematest edukatest hooaegadest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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