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Drell ja Neptunas teenisid koduses liigas suure võidu

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: Facebook/BC Neptunas Klaipeda
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell tegi laupäeval Leedu kõrgliigas resultatiivse esituse ning aitas Klaipeda Neptunase kindlale võidule.

Kodupubliku ees mänginud Neptunas alustas mängu suurepäraselt ning jõudis juba avaveerandil Nevežise vastu 26-punktilise eduni, teisel veerandil oli tablool korraks 54:16 eduseis. Teine poolaeg kulges suurest sama stsenaariumi järgi ning Neptunas vormistas kindla 89:62 (34:10, 21:12, 14:19, 20:21) võidu.

Drell kogus pea 19 minutiga 14 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), kaheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu. Tema arvele jäi ka kaks pallikaotust ning neli viga.

Üleplatsimees oli Neptunase eest hollandlane Yannick Franke, kes kogus 25 punkti, kuus lauapalli ja kolm korvisöötu. Kaotajate ridades oli parim 20 punkti visanud ameeriklane Dylan Andrews.

Võidurõõmu sai tunda ka Artur Konontšuk, kelle koduklubi Rostock saavutas Saksamaa kõrgliigas Hamburgi üle 91:84 (21:13, 25:19, 21:19, 24:33) võidu. Eestlane viskas võidu mängus kümme punkti (kahesed 1/4, kolmesed 2/6, vabavisked 2/2), haaras kolm lauapalli ning jagas ühe resultatiivse söödu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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