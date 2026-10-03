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Bigbank/Kalev pääses Pärnus napi võiduga

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Bigbank/Kalev – BC Pärnu
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Korvpall

Bigbank/Kalev saavutas Eesti-Läti liigas oma hooaja teise võidu, kui alistas võõrsil BC Pärnu ühe punktiga. Keila KK pidi kodus Valmiera vastu kindla kaotusega leppima.

Bigbank/Kalev jäi avavaeerandil Pärnu vastu tagaajaja rolli ning võõrustaja võitis avaveerandi 21:17, aga pealinnaklubi tegi teisel veerandil 10:2 spurdi ning läks poolajapausile ise 44:38 eduseisul. Teine poolaeg kulges peamiselt Kalevi juhtimisel, kuid Pärnu näitas sisu ja jõudis poolteist minutit enne mängu lõppu 76:76 viigini.

Damian Forrest viis seejärel Kalevi kaks pluss ühega juhtima, aga Mihkel Kirves tabas 34 sekundit enne lõpusireeni korvi alt ja tõi Pärnu punkti kaugusele. Otsustavad hetked kujunesid rabedaks ning Pärnul oli võimalus mäng võita, aga Illia Sidorovi vise läks mööda ning Kalev pääses napi 79:78 (17:21, 27:17, 19:19, 16:21) võiduga.

Forrest tegi võidumängus 14 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli, Owen Mccormack lisas omalt poolt 13 punkti ning Kevaughn Allen ja Hugo Toom viskasid 11 punkti. Pärnu resultatiivseimad olid 15 punkti visanud Sidorov ja Klavs Dubults. Kapten Mihkel Kirves tegi 12 punkti, kaheksa laua ja kolme korvisööduga soliidse esituse.

Keila KK pidi kodus tunnistama Valmiera paremust tulemusega 106:82 (38:30, 22:17, 18:16, 28:19). Eesti klubi eest viskasid nii Sverre Aav kui ka Vitali Šõmanskõi 19 punkti, Valmiera eest viskas Verners Kohs 24 ja Aminu Mohammed 23 punkti.

Riia VEF alistas kodus Liepaja kindlalt 82:55 (17:12, 28:20, 27:11, 10:12) ning Riia Zelli saavutas koduväljakul Ogre üle 110:85 (34:15, 28:21, 29:23, 19:26) võidu.

Eesti-Läti liiga jätkub pühapäeval, kui Viimsi võõrustab TalTech/Alexelat ning Keila Coolbet Läti Ülikooli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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