Nabi: B-proovi tulemus selgub reedel

Nabi saabus koos Hollandist pärit eksperdiga labori juurde neljapäeva hommikul. B-proovi avamine toimus kell 9.30, vahendab Delfi.

Nabi ja tema kaaslane tulid laborist välja alles viis tundi hiljem. "Homme (9. aprillil - toim.) saab (tulemuse) teada, täna veel protseduurid käivad," selgitas maadleja.

Kehakarva testi Nabil täna teha ei õnnestunud. "Eesti Antidoping seda ei tellinud ja sellisel juhul me seda teha ei saa," sõnas ta.

Nabi sõnul on tal süda rahul, et on ise koha peal olukorda jälgimas. "Ei ole nii, et keegi kaugelt teeb kuskil, selles mõttes on kindlasti süda rahul. Loodame, et tulemus on negatiivne."