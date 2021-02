Kaia Kanepi: vastane mängis väga hästi, lihtsaid punkte ma ei saanud

"Mulle tundus, et ta mängis väga hästi, ma ei saanud kuskilt väga kinni. Esimese seti lõpus mul tekkis väike variant, aga see oli ka korraks," ütles Kanepi Eesti ajakirjanikele. "Minu arust ta mängis igalt poolt hästi ja lihtsaid punkte ma ei saanud üldse. Võrreldes teiste mängudega mul oli ka üles-alla, aga siin nii kui ise eksisin, siis tema midagi ei andnud."

"Enne mängu mul oli küll natuke ärevust, aga kui juba väljaku peale sain mängima, siis ei olnud. Tuttav väljak, ei midagi hullu," lisas ta. "Enne mängu natuke oli, aga ma ei tundnud, et see oleks mõjutanud mängu algust või üldse mängu käiku."

Kanepil oli selles mängus teip ümber jala, aga tema sõnul oli tegemist ettevaatusabinõuga. "Mul oli puus kinniteibitud, sest see on nende mängudega läinud kangeks. Aga see ei häirinud mind liikumisel, lihtsalt igaks juhuks oli teip peal," selgitas Kanepi. "Hetkel istudes on kõik okei. Nende mängudega natuke läksin kangemaks ja finaalis olin igatpidi kangem teiste mängudega võrreldes. Aga muidu on okei olla. Teisipäeval on [Austraalia lahtiste] esimene ring, saab natuke puhata."

Tänu edukale turniirile tõuseb Kanepi maailma edetabelis eeldatavasti 65. kohale. "Loomulikult jään turniiriga rahule – palju häid mänge ja häid võite," sõnas ta.