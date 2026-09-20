Konontšuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule

Rostock alustas laupäevast liigahooaja avakohtumist suurepäraselt, kui Hageni Phoenixi vastu mindi kõigest kolme ja poole minutiga juhtima 20:0. Konontšuk tabas mängu alguses minutilise vahega kaks kaugviset ja lõpetas perioodi kuuma käega: viimase minuti ja 45 sekundiga sai ta läbi rõnga veel kaks kaugviset, ühe kahese ning realiseeris ka kaks vabaviset.

Rostock võitis avaveerandi koguni 39:11, Konontšuk kogus esimese kümne minutiga seega 16 punkti. Teise veerandaja alguses läksid võõrustajad juhtima 48:13 ning võitsid avapoolaja 61:33, teisel poolajal suutis Phoenix hakata vahet kärpima ja jõudis ka üheksa punkti kaugusele. Lõpusireeniks jäi tabloole Rostocki 102:92 võit.

Kuuest kaugviskest viis tabanud Eesti koondise ääremängija lõpetas kohtumise üleplatsimehena 21 punktiga, lisaks panustas ta kuue lauapalli ja kahe resultatiivse sööduga. Tj Crockett Jr. lisas 15 ja Bent Leuchten 14 punkti.

Konontšuki leivaisa jaoks jätkub hooaeg järgmisel nädalal liigamängudega Ludwigsburgi ja Braunschweigi vastu, 29. september kohtutakse Eurocupi raames Jeruusalemma Hapoeliga.