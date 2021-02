Äärmiselt tasavägine matš kestis kaks tundi ja 36 minutit. Mängitud punktidest võitsid mõlemad 115 punkti.

Kanepi servis seitse ässa ja tegi kolm topeltviga, Vekic sai kirja neli ässa ja sama palju topeltvigu. Äralöökidest teenis Kanepi 46 ja Vekic 38 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 44 ja Vekicil 34.

Kanepi realiseeris seitsmest murdevõimalusest neli, Vekic suutis 17 murdepallist ära kasutada neli.

Avasetis jõudis esimesena murdepallini Vekic seitsmendas geimis, aga Kanepi suutis selle päästa ja murdis hoopis ise 6:5 eduseisus, võites seti 7:5.

Kanepi võitis lõpuks viis geimi järjest, asudes teises setis 3:0 juhtima. Seisul 5:4 oli Kanepil ka matšpall, aga tal ei õnnestunud seda realiseerida ja sett läks lõpuks kiiresse lõppmängu, kus Vekic jäi kindlalt 7:2 peale, võites seega seti 7:6 (2).

Otsustava sett algas vastastikuste servimurretega ning siis pääses Vekic 3:1 juhtima, aga Kanepi sai taas murde tagasi ja viigistas 3:3-le. Seisul 4:5 servides päästis Kanepi esimese matšpalli, aga teise sai Vekic kätte, võites seti 6:4.

Kanepi pole kunagi Austraalia lahtistel kolmandast ringist kaugemale pääsenud, Vekicile on see esimene kaheksandikfinaal Melbourne'is.

Otseblogi:

Enne mängu:

35-aastane Kanepi on 24-aastase Vekiciga varem korra mänginud – 2019. aasta USA lahtistel jäi Vekic peale 7:5, 6:3.

Kanepi alustas Austraalia lahtisi kindla 6:3, 6:1 võiduga lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 53.) üle, teises ringis oli Kanepi kindlalt 6:3, 6:2 parem tiitlikaitsjast, maailma neljandast reketist Sofia Keninist.

"Kogemustega ilmselt on tulnud see, et tunnen ennast nüüd vabamalt, kui slämmiturniiril mängin," rääkis Kanepi pärast tiitlikaitsja alistamist. "Ilmselt see on ka kaasa aidanud, et olen saanud võistelda päris palju juba. See ilmselt aitab seda vabadusetunnet rohkem tekitada, kui võistlusmängud on olemas."

Vekic sai avaringis 4:6, 6:3, 6:4 jagu Wang Yafanist (WTA 98.), teises ringis alistas ta 6:2, 6:2 argentiinlanna Nadia Podoroska (WTA 45.).