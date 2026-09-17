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Malõgina andis maratonmatšis Belgia tulevikulootusele lahingu

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina pidas Portugalis Caldas Da Rainhas toimuval WTA 125 taseme turniiril belglanna Jeline Vandrommega maha kolmetunnise lahingu, millest väljus võitjana belglanna.

26-aastane Malõgina (WTA 304.) kaotas kaheksa aastat noorema Vandromme (WTA 134.) vastu avaseti kindlalt 3:6, aga suutis teises setis 3:4 kaotusseisul kolm geimi järjest võita ning matši kolmandasse setti viia.

Malõgina alustas otsustavat vaatust võimsalt ning läks juhtima 4:1, kuid mängis siis eduseisu maha ja lubas Vandrommel viigistada. Malõgina läks veel juhtima 5:4, aga 18-aastane belglanna võitis kolm geimi järjest, vormistades esimese matšpalliga 6:3, 4:6, 7:5 võidu.

Kolm tundi väldanud maratonmatši jooksul ühtegi serviässa ei löödud, kuid Malõgina patustas viie topeltveaga ja Vandromme arvele ei jäänud ühtegi. Esimeselt servilt võitis Malõgina punkti 54-protsendilise eduga (Vandromme 62%) ja teiselt servilt 48-protsendilise eduga (Vandromme 28%). Murdevõimalusi oli mõlemal naisel 16, Malõgina kasutas neist ära üheksa ja Vandromme kümme.

Malõgina kerkib igal juhul järgmise nädala edetabelis karjääri kõrgeimale kohale, ennustatavas edetabelis on ta pärast Portugalis kaheksandikfinaali jõudmist 284. kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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