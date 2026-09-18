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Eesti sai Davise karikamatši avamängus kindla kaotuse

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisemeeskond alustas Uruguay pealinnas Montevideos toimuvat Davise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist kindla kaotusega, kui Markus Mölder (ATP 844.) pidi tunnistama Uruguay teise numbri Joaquin Aguilar Cardozo (ATP 389.) 6:2, 6:1 paremust.

Vaid 67 minutit kestnud kohtumises ei olnud Mölderil vastase servil erilist võimalust: Aguilar Cardozo võitis viis oma servigeimi nulliga ning üldse oma servilt 31 punktist 28, eestlane ise suutis Uruguay tennisisti 11 murdepallist tõrjuda kuus.

Päeva teises üksikmängus kohtub Kristjan Tamm (ATP 1095.) Uruguay esireketi Franco Roncadelliga (ATP 261.). Algselt pidi teises üksikmängus Eesti eest väljakule tulema meeskonna teine number Oliver Ojakäär (ATP 1116.).

Eesti koondist esindavad Markus Mölder, Oliver Ojakäär, Kristjan Tamm ja Denis Maijorov, treener-kapten on Vladimir Ivanov. Seekordsest kohtumisest jäävad eemale Eesti kaks kõrgeima edetabelikohaga mängijat Mark Lajal ja Daniil Glinka.

Davis Cup on üks maailma vanemaid võistkondlikke spordivõistlusi, mis peeti esimest korda juba 1900. aastal. Eesti osales esimest korda 1934. aastal ja alates 1993. aastast mängitakse regulaarselt.

Toimetaja: Anders Nõmm

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