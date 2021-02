Kanepi: mida mäng edasi, seda paremini tingimustega kohanen

"Täna oli teistsugune mäng kui eile, sest tempo oli aeglasem, pallid lendasid kõrgemale, väljak tundus natuke aeglasem, varje oli palju, alguses oli raske kohaneda kõikide nende tingimustega. Teises setis tundsin end juba paremini," rääkis Kanepi Eesti ajakirjanikele.

Avasetis juhtis eestlanna 3:0 ja 5:2, kuid Kasatkinal õnnestus Kanepi serv murda ja seis 5:5 viigistada. "Mind häiris see, et uued pallid tulid. Kuna vanad pallid olid nii mängitud ja olin tempoga nii harjunud, siis uute pallidega kadus mul äkki rütm täiesti ära. Panin ITF-i turniiridel ka tähele, et kui uued pallid tulevad, siis äkki hakkab nagu teine mäng ja on vaja ümber kohaneda," arutles Kanepi. "Täna oli samamoodi esimeses setis, teises setis juba teadsin, mida pean tegema, siis mul seda probleemi polnud. Aga esimeses oli mul raske kohaneda kiiremate pallidega. Ja tema vint kerib ka kiirete pallidega üles, mul kadus rütm ära mõneks hetkeks."

Aastate jooksul jalavigastustega kimpus olnud Kanepi liigub praegu väljakul hästi ja olevat füüsiliselt heas seisus. Kuidas ta end ise tunneb? "Tegelikult olen päris kange praegu," naeris Kanepi. "Aga venituste ja massaažiga läheb paremaks. Midagi ei häiri, aga pole tükk aega saanud nii mitu päeva järjest võistelda."

Kanepil tuleb juba neljapäeval taas väljakule tulla, see on tema neljas mäng viie päeva jooksul ja kolmas järjestikustel päevadel. "Magan oma tunnid täis ja puhkan nii palju kui mul on aega, midagi ei ole teha, on kuidas on," nentis ta. "Aga kui vaba päev on vahel, siis nii füüsiliselt kui mentaalselt on mõnusam minna järgmist mängu mängima. Väljakutel ma eriti palju aega ei veeda, kui on vaba päev, siis on täiesti relax. Aga praegu on rohkem võistluspinget, kuna peab iga päev mängima."

Praegu toimub Melbourne Parkis ehk Austraalia lahtiste toimumispaigaga korraga kolm WTA turniiri, mis annab kõigile võimaluse aasta esimeseks slämmiturniiriks sealsete väljakute ja oludega harjuda. "Selles suhtes on hea, et olen juba mängu saanud juba nii peaväljakul kui kõrvalväljakul, siis on lihtsam mingit rütmi leida," sõnas ta. "Mida mäng edasi, seda paremini tingimustega kohanen. Aga see ei tähenda, et mäng läheb paremaks, lihtsalt olen rohkem harjunud."

Veerandfinaalis läheb Kanepi vastamisi turniiril 8. asetatud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 27.), kes sai kolmandas ringis veidi üle kahe tunni kestnud matšis 6:2, 4:6, 6:4 jagu itaallanna Jasmine Paolinist (WTA 97.). 35-aastane Kanepi ja 24-aastane Muchova pole varem omavahel mänginud.

"Ta mängis just enne mind, ma isegi ei teadnud, et tema vastu mängin, kui võidan. Natuke vaatasin seda mängu, aga ma ei ole temaga varem mänginud ja pole väga kursis tema mänguga," tõdes Kanepi.

Kanepi ja Muchova veerandfinaal on kavas 3. väljaku neljanda matšina, esimene kohtumine sel väljakul algab Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva kell 2 öösel. Eeldatavasti pääsevad Kanepi ja Muchova väljakule neljapäeva hommikul kella 7-8 paiku.