Eesti kaotas Uruguayle ka paarismängu ja kolmanda üksikmängu

Eesti tennisemeeskonna kapten Vladimir Ivanov saatis paarismänguks väljakule Markus Mölderi ning Oliver Ojakääru, kes pidid ligi kaks tundi kestnud mängu järel tunnistama paarismängus maailma 94. reketiks oleva Ariel Behari ning edetabelikohata Francisco Llanesi 6:4, 7:5 paremust.

Avaseti viiendas geimis õnnestus Eesti paaril tõrjuda murdepall, aga seitsmendas geimis sai Uruguay duo ikkagi oma tahtmise. Pärast üheksanda geimi nulliga võitmist tõrjusid Mölder ja Ojakäär kaks settpalli, ent ei suutnud siis ise murdepalli ära kasutada ja 6:4 läks avasett ikkagi võõrustajatele.

Teise seti avageimis kaotasid Mölder ja Ojakäär oma pallingu nulliga, ent murdsid kohe vastu ja tõrjusid siis seisul 4:4 kaks murdepalli. Sama tehti ka seisul 5:5, siis suutsid Behar ja Llanes aga kolmanda võimaluse ära kasutada. Taas oli Eesti paaril võimalus murdega vastata, aga Uruguay paar tõrjus ja võitis kohtumise, mis otsustas ühtlasi ka üldvõitja. Mölder - Ojakäär servisid kuus ässa ja võitsid oma esimeselt servilt 63 protsenti punktidest.

Llanes kohtus seejärel kolmandas üksikmängus Denis Maijoroviga ning sai tunni ja 24 minutiga 6:4, 6:2 võidu. San Diego ülikoolis õppiv Maijorov tegi kohtumise jooksul kaheksa topeltviga ja kui tema esimese servi õnnestumise protsent oli 58, siis teiselt servilt võitis ta 25 punktist 12. Vastasel oli kohtumise jooksul kasutada 16 murdepalli.