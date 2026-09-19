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Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

Tennis
Edwin Averjanov.
Edwin Averjanov. Autor/allikas: Erakogu
Tennis

Eesti tennisist Edwin Averjanov tuli Austrias Oberpullendorfis toimunud U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile.

Juunioride maailma edetabelis 172. kohal paiknev Averjanov kohtus poolfinaalis juunioride edetabeli kolmanda reketi, austerlase Thilo Behrmanniga.

Averjanov võitis esimese seti 6:4 ning suutis teises setis tagasi tulla 2:5 kaotusseisust ja haarata 6:5 edu. Omal servil seisul 40:30 teenis Averjanov matšpalli, kuid vastane rebis raskest olukorrast välja ja võitis tie-break'i 7:2. Otsustavas setis püsis seis võrdne kuni 3:3-ni, misjärel teenis Behrmann kolm järjestikust geimivõitu.

Poolfinaalikoht tagas Averjanovile medali, sest noorte EM-il kolmanda koha kohtumist ei peeta ning mõlemad poolfinaali kaotanud mängijad saavad pronksmedali.

Hea turniiri tegi ka juunioride maailma edetabeli 118. reket Ken Ink, kes jõudis välja veerandfinaali. Teel kaheksa parema hulka alistas ta teiste seas kolmanda asetusega tšehhi Jakub Kusy (27. asetus) 1:6, 7:6 (2), 6:4. Veerandfinaalis pidi Ink tunnistama austerlase Florian Zimmer (97.) 6:2, 6:3 paremust.

Eesti noormehed osalesid ka paarismängus, kus nad olid kuuendatena asetatud, kuid jäid avaringis napilt alla Rootsi paarile William Kjellbergile ja Love Nyqvistile 2:6, 7:5, 6:10.

Koondise treener-kapten Siim Troost kommenteeris, et Averjanov ja Ink näitasid head taset ja said väga häid võite. "Tore oli näha, et poisid kuuluvad oma taseme poolest suurte tenniseriikide hulka. Edwini poolfinaalist oli kahju – üks punkt jäi puudu, aga midagi kahetseda tal ei ole. Vastane ikkagi näitas tähtsatel momentidel miks ta nii kõrgel asetseb. Igal juhul on palju häid mänge ja positiivseid emotsioone järgmistele turniiridele kaasa võtta," lisas Troost.

Toimetaja: Henrik Laever

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